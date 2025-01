16 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 16 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 16 ianuarie

Pe 16 ianuarie 1547, Marele Duce Ivan al IV-lea al Moscovei, Ivan cel Groaznic, devine primul țar al Rusiei, înlocuind Marele Ducat al Moscovei, vechi de 264 de ani, cu țaratul Rusiei. Pe 16 ianuarie 1556, Filip al II-lea devine rege al Spaniei. Pe 16 ianuarie 1919 intră în vigoare un amendament la Constituția SUA care interzice fabricarea și consumul băuturilor alcoolice, Legea prohibiției, în vigoare până la 5 decembrie 1933. Pe 16 ianuarie 1942 se produce prăbușirea zborului 3 TWA, tragedia soldându-se cu moartea a 22 de persoane aflate la bord, inclusiv vedeta de film Carole Lombard. Pe 16 ianuarie 1945, Adolf Hitler se mută în bunker-ul său, așa-numitul Führerbunker.

Pe 16 ianuarie 1969, studentul ceh Jan Palach în vârstă de 20 de ani își dă foc, la Praga, lângă clădirea Muzeului Național, pentru a protesta împotriva invaziei armatei sovietice cu un an înainte. Pe 16 ianuarie 1979, în urma unor puternice manifestații, șahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a părăsit Iranul, ceea ce a dus la sfârșitul monarhiei în Iran. Pe 16 ianuarie 1991 se produce lansarea operațiunii "Furtună în deșert" pentru eliberarea Kuwaitului, invadat la 2 august 1990 de Irak. Are loc primul atac aerian declanșat de coaliția internațională (SUA, Marea Britanie, Arabia Saudită, Kuwait) împotriva Irakului. Pe 16 ianuarie 2000 are loc o eclipsă totală de soare cu vizibilitate maximă din SUA, Canada şi America de Sud. Pe 16 ianuarie 2001, președintele congolez Laurent-Désiré Kabila este asasinat de unul dintre propriii săi bodyguarzi la Kinshasa. Pe 16 ianuarie 2003, naveta spațială Columbia decolează pentru misiunea STS-107, care ar fi ultima sa misiune. Columbia s-a dezintegrat 16 zile mai târziu la reintrarea în atmosfera Pământului. Pe 16 ianuarie 2005, românca Adriana Iliescu devine cea mai vârstnică femeie din lume care dă naștere unui copil. Pe 16 decembrie 2006, Ellen Johnson Sirleaf depune jurământul ca noul președinte al Liberiei, devenind prima femeie din Africa aleasă ca șef al statului.

Naşteri pe 16 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 16 ianuarie, de-a lungul timpului, de la generalul şi politicianul român Iacob Lahovari, născut pe 16 ianuarie 1846, sau dictatorul cubanez Fulgencio Batista, născut pe 16 ianuarie 1901, şi până la regizorul american John Carpenter, născut pe 16 ianuarie 1948, sau actorul român Radu Gheorghe, născut pe 16 ianuarie 1951.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 16 ianuarie s-au născut personalităţi precum boxerul american Roy Jones Jr., născut pe 16 ianuarie 1969, fotomodelul britanic Kate Moss, născut pe 16 ianuarie 1974, cântăreaţa americană Aaliyah, născută pe 16 ianuarie 1979, sau fotbaliştii Stephan Lichsteiner, născut pe 16 ianuarie 1984, Pablo Zabaleta, născut pe 16 ianuarie 1985, şi Pau Torres, născut pe 16 ianuarie 1997.

Decese pe 16 ianuarie

Într-o zi de 16 ianuarie s-au stins din viaţă personalităţi precum actriţa americană Carole Lombard, decedată pe 16 ianuarie 1942, dirijorul italian Arturo Toscanini, decedat pe 16 ianuarie 1957, sau actriţa italiană Gina Lollobrigida, decedată pe 16 ianuarie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 16 ianuarie, printre alţii, pe actorii Cornel Coman, decedat pe 16 ianuarie 1981, Jean Ionescu, decedat pe 16 ianuarie 1994, şi Andrei Codarcea, decedat pe 16 ianuarie 2003, dar şi pe pictorul Andrei Mudrea, decedat pe 16 ianuarie 2022.

