24 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 24 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 24 ianuarie

Articolul continuă după reclamă

Pe 24 ianuarie 41, împăratul roman Caligula, cunoscut pentru excentricitățile sale și pentru despotism, este asasinat de Garda Pretoriană. Pe 24 ianuarie 1458, Matia Corvin, al doilea fiu al guvernatorului Ioan de Hunedoara, este ales rege al Ungariei. Pe 24 ianuarie 1679, regele Carol al II-lea al Angliei dizolvă Parlamentul. Pe 24 ianuarie 1742, Carol Albert de Bavaria devine împărat al Sfântului Imperiu Roman. Pe 24 ianuarie 1848, la Moara lui Sutter din Coloma, California, s-a descoperit aur; aceasta avea să ducă la Goana după aur din California de la jumătatea secolului al XIX-lea. Pe 24 ianuarie 1859, Adunarea Electivă a Țării Românești se pronunță pentru alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, realizându-se astfel Unirea Principatelor Române. Pe 24 ianuarie 1862 are loc deschiderea primului Parlament unic al României la București. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza proclamă în mod solemn, în fața Adunărilor Moldovei și Țării Românești, "Unirea definitivă a Principatelor", iar orașul București este proclamat capitala țării.

Pe 24 ianuarie 1891 își începe activitatea, la București, "Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor", care a militat pentru alipirea Transilvaniei și Bucovinei la Regatul România. Pe 24 ianuarie 1893 apare, la București, revista umoristică Moftul român, condusă de Ion Luca Caragiale și Anton Bacalbașa. Pe 24 ianuarie 1915 apare, la Craiova, revista literară "Drum drept", sub conducerea lui Nicolae Iorga. Pe 24 ianuarie 1924, orașul rusesc Petrograd este redenumit Leningrad. Pe 24 ianuarie 1932 are loc desființarea Ordinului Iezuiților în Spania. Pe 24 ianuarie 1939, în Chile are loc un cutremur cu magnitudine 8,3 grade pe scara Richter şi care se soldează cu moartea a 28.000 de oameni. Pe 24 ianuarie 1946, Adunarea Generală a ONU adoptă prima rezoluție. Pe 24 ianuarie 1990, CFSN adoptă prin decretul-lege nr. 40, cântecul Deșteaptă-te, române! drept imn de stat al României. Pe 24 ianuarie 2010, Crina Coco Popescu, în vârstă de 15 ani, a escaladat cel mai înalt vârf al Oceaniei, Carstensz Pyramid (4884 m) din Indonezia, devenind astfel cea mai tânără alpinistă din lume care urcă acest munte. Recordul anterior era deținut de americana Samantha Larson, care a urcat pe acest vârf în 2007, la vârsta de 18 ani.

Naşteri pe 24 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 24 ianuarie, de la împăratul roman Hadrian, născut pe 24 ianuarie 76, sau Frederic al II-lea al Prusiei, născut pe 24 ianuarie 1712, şi până la Regele Gustav al III-lea al Suediei, născut pe 24 ianuarie 1746, sau Badea Cârţan, luptător pentru independența românilor din Transilvania, născut pe 24 ianuarie 1849.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 24 ianuarie s-au născut personalităţi precum actorul român Grigore Vasiliu Birlic, născut pe 24 ianuarie 1905, actorul român Silviu Stănculescu, născut pe 24 ianuarie 1932, cântăreţul american Neil Diamond, născut pe 24 ianuarie 1941, cântăreaţa română Stela Enache, născută pe 24 ianuarie 1950, actorul francez Daniel Auteuil, născut pe 24 ianuarie 1950, sau actriţa germană Nastassja Kinski, născută pe 24 ianuarie 1961.

Decese pe 24 ianuarie

Într-o zi de 24 ianuarie şi-au pierdut viaţa personalităţi precum împăratul roman Caligula, asasinat pe 24 ianuarie 41, clericul anglican William Webb Ellis, inventatorul rugbiului, decedat pe 24 ianuarie 1872, pictorul şi sculptorul italian Amedeo Modigliani, decedat pe 24 ianuarie 1920, politicianul britanic Winston Churchill, decedat pe 24 ianuarie 1965, regizorul american George Cukor, decedat pe 24 ianuarie 1983, sau actorul american Chris Penn, decedat pe 24 ianuarie 2006.

De asemenea, într-o zi de 24 ianuarie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi legate de România precum cărturarul şi filologul Aron Pumnul, decedat pe 24 ianuarie 1866, politicienii Nicolae Ionescu, decedat pe 24 ianuarie 1905, şi Petre S. Aurelian, decedat pe 24 ianuarie 1909, generalul Emil Bodnăraş, decedat pe 24 ianuarie 1976, sau afaceristul Dan Grigore Adamescu, decedat pe 24 ianuarie 2017.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi des la dorinţe în favoarea cheltuielilor esenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰