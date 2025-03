27 martie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 27 martie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 27 martie

Pe 27 martie 1513, exploratorul spaniol Juan Ponce de León este primul european care a văzut Florida, despre care crede că este o insulă. Pe 27 martie 1625, Carol I devine rege al Angliei, Scoției și Irlandei și revendică titlul de rege al Franței. Pe 27 martie 1697, Sinodul de la Alba Iulia, convocat de Mitropolitul Teofil, a adoptat Unirea cu Roma, act care a pus bazele Bisericii Române Unite cu Roma. Pe 27 martie 1703, în Rusia, Împăratul Petru cel Mare a fondat orașul Sankt Petersburg. Pe 27 martie 1899, Guglielmo Marconi a realizat prima legătură telegrafică fără fir între Anglia și Franța. Pe 27 martie 1907, aflat la Paris, Constantin Brâncuși, ucenic al sculptorului August Rodin, a hotărât să părăsească atelierul acestuia, rostind celebrele cuvinte - "Sub umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă". Pe 27 martie 1914 a fost fondat Comitetul Olimpic Român, recunoscut în același an de Comitetul Internațional Olimpic. Pe 27 martie 1918 are loc unirea Republicii Democratice Moldovenești (Basarabia) cu România, prin decizia Sfatului Țării. Acesta a fost începutul procesului de formare a României Mari.

Pe 27 martie 1958, Nikita Hrușciov devine președinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice. Pe 27 martie 1977 are loc catastrofa aeriană de pe Aeroportul Los Rodeos. În condiții de ceață densă, în timp ce un avion Boeing 747 staționa pe pistă, o altă aeronavă Boeing a vrut să decoleze și a intrat în plin în avionul care stătea pe loc. Din cele 644 de persoane aflate la bordul ambelor avioane, 583 au murit și doar 61 au supraviețuit. Este considerat cel mai grav accident din istoria aviației civile, cu cel mai mare număr de victime. Pe 27 martie 1993, Jiang Zemin a devenit președinte al Republicii Populare Chineze. Pe 27 martie 1994, la alegerile parlamentare din Italia, Partidul Forza Italia a lui Silvio Berlusconi a devenit o forță dominantă, care i-a permis să-și formeze un guvern de centru-dreapta. Pe 27 martie 2020, Macedonia de Nord devine cel de-al 30-lea stat membru al NATO.

Naşteri pe 27 martie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 27 martie, de la Regele Robert al II-lea al Franței, născut pe 27 martie 972, sau Regele Ludovic al XVII-lea al Franței, născut pe 27 martie 1785, şi până la fizicianul german Wilhelm Conrad Röntgen, născut pe 27 martie 1845, sau fizicianul român Șerban Țițeica, născut pe 27 martie 1908.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 27 martie s-au născut personalităţi precum actorul britanic Michael York, născut pe 27 martie 1942, fotbalistul român Nicolae Pescaru, născut pe 27 martie 1943, antrenorul român de handbal Gheorghe Tadici, născut pe 27 martie 1952, afaceristul român George Copos, născut pe 27 martie 1953, solista română de muzică populară Floarea Calotă, născută pe 27 martie 1956, regizorul american Quentin Tarantino, născut pe 27 martie 1963, cântăreaţa americană Mariah Carey, născută pe 27 martie 1969, pilotul scoţian de Formula 1 David Coulthard, născut pe 27 martie 1971, cântăreaţa britanică Fergie, născută pe 27 martie 1975, sau fotbalistul german Manuel Neur, născut pe 27 martie 1986.

Decese pe 27 martie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 27 martie. Dintre acestea amintim pe Papa Grigore al XI-lea, decedat pe 27 martie 1378, Regele Iacob I al Angliei, decedat pe 27 martie 1625, istoricul francez Edgar Quinet, decedat pe 27 martie 1875, cosmonautul rus Iuri Gagarin, decedat pe 27 martie 1968, sau regizorul american Billy Wilder, decedat pe 27 martie 2002.

România i-a pierdut într-o zi de 27 martie, printre alţii, pe Sigismund Báthory, principe al Ardealului, decedat pe 27 martie 1613, lingvistul George Pruteanu, decedat pe 27 martie 2008, fotbalistul Augustin Deleanu, decedat pe 27 martie 2014, sau actriţa Aimee Iacobescu, decedată pe 27 martie 2018.

