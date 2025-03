Evenimente în Bucureşti, joi 27 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 27 martie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 27 martie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 27 martie

Articolul continuă după reclamă

Joi, ziua de teatru începe încă de la ora 18.30 când, la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, se joacă o piesă clasică, "Zbor deasupra unui cuib de cuci". De la ora 19.00 avem, printre altele, "Ultima noapte în Paradis", la FF Theatre, "Cină cu prieteni", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Furtuna", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Constelaţii", la Teatrul de Artă.

Tot de la ora 19.00 avem, însă, şi două piese care se joacă, ambele, la Teatrul Naţional Bucureşti. Este vorba despre "Opera de trei parale", care se joacă la Sala Mare, şi de "Două pe față, două pe dos", care se joacă la Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, joi 27 martie

Într-o seară plină cu concerte deosebite ne-au atras atenţia cele susţinute de Jurjak şi Armand Popa, în Quantic Pub, de la ora 19.00, Mircea Vintilă, în Riviera Park, de la ora 19.00, sau Dimitry Liss și Valentin Șerban, la Ateneul Român, tot de la ora 19.00.

The Kryptonite Sparks lansează single-ul "Noapte Pe Venus" prin intermediul unui concert susţinut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, în timp ce pe cei de la Everybody Knows îi vedeţi în The Pub – Universității, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, joi 27 martie

Deşi este abia joi, avem deja fotbal în Bucureşti. De la ora 17.30, Metaloglobus Bucureşti primeşte replica formaţiei CSM Reşiţa, într-un meci contând pentru play-off-ul Ligii a II-a.

Partida se anunţă extrem de echilibrată, ambele echipe fiind neînvinse în meciurile oficiale jucate în 2025. Totuşi, Metaloglobus pare uşor favorită, în condiţiile în care nu a primit gol în ultimele trei meciuri în care a primit vizita formaţiei CSM Reşiţa: 1-0 în 2024, 0-0 în 2020 şi 1-0 în 2019.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei 45% dintre români nu ştiu cu cine vor vota. Mergeţi la urne la alegerile prezidenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰