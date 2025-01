30 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 30 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 30 ianuarie

Pe 30 ianuarie 1561 a apărut "Tetraevanghelul", prima carte românească tipărită de diaconul Coresi. Pe 30 ianuarie 1648, în Războiul de Optzeci de Ani, se semnează Tratatul de la Münster și Osnabrück care duce la sfârșitul conflictului dintre Țările de Jos și Spania. Pe 30 ianuarie 1649, Regele Carol I al Angliei este executat la Whitehall, Londra. Pe 30 ianuarie 1667 este semnat Armistițiul de la Andrusovo, care pune capăt Războiului ruso-polonez din 1654-1667. Pe 30 ianuarie 1835, în prima tentativă de asasinat împotriva unui președinte al Statelor Unite, Richard Lawrence încearcă să-l împuște pe președintele Andrew Jackson, dar eșuează și este imobilizat de mulțime.

Pe 30 ianuarie 1889, Arhiducele Prințul Rudolf al Austriei, moștenitor al tronului Austro-Ungariei, este găsit mort împreună cu amanta lui, baroneasa Marie Vetsera la Mayerling. Pe 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler este numit în funcția de Cancelar al Germaniei. Pe 30 ianuarie 1948, după asasinarea lui Mahatma Gandhi în casa sa, prim-ministrul Indiei, Jawaharlal Nehru, vorbește națiunii, spunând "Lumina s-a stins din viețile noastre". Data asasinatului este marcată drept "Ziua Martirilor" în India. Pe 30 ianuarie 1969 are loc ultimul spectacol public al trupei The Beatles, pe acoperișul Records Apple, din Londra. Concertul improvizat este întrerupt de Poliție. Pe 30 ianuarie 1972 are loc "Bloody Sunday"/ "Duminica Sângeroasă", când trupele britanice au ucis 13 catolici la o adunare din Londonderry (Irlanda de Nord). Pe 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății declară pandemia COVID-19 ca fiind o urgență de sănătate publică de interes internațional.

Naşteri pe 30 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 30 ianuarie, de la Gheorghe Rákóczi al II-lea, principe al Transilvaniei, născut pe 30 ianuarie 1621, sau preşedintele american Franklin Delano Roosevelt, născut pe 30 ianuarie 1882, şi până la episcopul român Iuliu Hossu, născut pe 30 ianuarie 1885, sau Țarul Boris al III-lea al Bulgariei, născut pe 30 ianuarie 1894.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 30 ianuarie s-au născut personalităţi precum actorul american Gene Hackman, născut pe 30 ianuarie 1930, romancierul român Dinu Săraru, născut pe 30 ianuarie 1932, actriţa britanică Vanessa Redgrave, născută pe 30 ianuarie 1937, şahistul rus Boris Spasski, născut pe 30 ianuarie 1937, politicianul american Dick Cheney, născut pe 30 ianuarie 1941, actorul român Ștefan Velniciuc, născut pe 30 ianuarie 1949, cântăreţul britanic Phil Collins, născut pe 30 ianuarie 1951, Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, născut pe 30 ianuarie 1962, sau Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, născut pe 30 ianuarie 1968.

Decese pe 30 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 30 ianuarie. Dintre acestea amintim pe Regele Carol I al Angliei, decedat pe 30 ianuarie 1649, Țarul Petru al II-lea al Rusiei, decedat pe 30 ianuarie 1730, pictorul spaniol Zacarías González Velázquez, decedat pe 30 ianuarie 1834, şi constructorul german de automobile Ferdinand Porsche, decedat pe 30 ianuarie 1951.

România i-a pierdut într-o zi de 30 ianuarie, printre alţii, pe matematicianul Constantin Gogu, decedat pe 30 ianuarie 1897, politicianul Constantin Cantacuzino-Pașcanu, decedat pe 30 ianuarie 1927, scriitorul Vintilă Corbul, decedat pe 30 ianuarie 2008, sau realizatoarea tv Marioara Murărescu, decedată pe 30 ianuarie 2014.

