Anul Nou chinezesc, 29 ianuarie 2025. Şarpele de Lemn aduce un an plin de înţelepciune şi transformări

Noul an chinezesc va începe pe 29 ianuarie 2025 și se va încheia pe 16 februarie 2026 şi se anunţă a fi un an interesant, plin de transformări. În mai puţin de 24 de ore intrăm în anul Șarpelui de Lemn, caracterizat prin energie pozitivă și oportunități de dezvoltare. Sărbătorit de peste un miliard de oameni din întreaga lume, Anul Nou Chinezesc marchează cel mai important eveniment cultural din calendarul asiatic.

Dacă anul trecut a fost mai mult despre schimbări dramatice, 2025 este guvernat de Șarpele de Lemn care încurajează o abordare calculată și strategică a vieții. Anul Nou Chinezesc, cunoscut și că Festivalul Primăverii, este cea mai importantă sărbătoare din cultură chineză.

Anul Nou chinezesc pică pe 29 ianuarie. De ce nu are dată fixă

Anul Nou Chinezesc (春节 - Chūn Jié) este cea mai importantă sărbătoare tradițională a chinezilor. Festivalul începe de obicei în prima zi din prima lună din calendarul chinezesc și ia sfârșit cu Festivalul Lampioanelor care are loc în a cincisprezecea zi. Ajunul Anului Nou Chinezesc este denumit Chūn Jié.

Articolul continuă după reclamă

Anul Nou Chinezesc 2025 marchează începutul Anului Şarpelui de Lemn Verde, conform calendarului lunar chinezesc. În 2025, este celebrat, pe 29 ianuarie, dând startul celor 16 zile ale "Festivalului Primăverii". Anul Şarpelui se încheie pe 16 februarie 2026, fiind urmat de Anul Calului.

Sărbătorit de milioane de oameni din întreaga lume, în special în ţări asiatice, precum în China, festivităţile includ decoraţiuni roşii, mese bogate şi vizitarea familiei. Roşul, cunoscut în întreaga cultură chineză ca un simbol al norocului, este purtat şi pentru a alunga spiritele rele şi necazurile, potrivit agerpres.ro.

Anul Şarpelui poate reprezenta o perioadă benefică din punct de vedere financiar pentru oamenii de afaceri şi pentru liderii de opinie. Cele mai mari şanse de reuşită le au persoanele care acţionează în mod programat, având în spate o analiza aprofundată a situaţiei. În schimb, pot fi dezavantajate persoanele care se adaptează greu la schimbări şi cele care acţionează sub impulsul de moment.

Pentru a evita dezamăgirile şi eşecurile, este foarte important ca orice decizie să fie luată după o analiză serioasă asupra consecinţelor pe care le poate avea. Precauţia trebuie să domine deciziile pe care le vom lua în acest an, susţin astrologii.

Tradiţii de Anul Nou chinezesc

Originea sărbătorii este veche de secole și este înconjurată de mai multe legende și obiceiuri. Potrivit Wikipedia, în vechime, perioada aceasta era una în care oamenii reflectau despre cum s-au purtat și în ce au crezut mai mult în anul trecut.

Noul An Chinezesc nu este o simplă sărbătoare, reprezintă oportunitatea de a celebra tradiţiile străvechi, de a-i reconecta pe cei dragi şi de a privi spre viitor cu speranţă, încredere şi dorinţa de a aduna norocul sub fiecare acoperiş roşu şi în fiecare zâmbet al celor care îl sărbătoresc.

Anul Nou sau Sărbătoarea Primăverii este pe departe cea mai importantă sărbătoare chinezească, comparabilă, ca semnificaţie, cu Crăciunul pentru occidentali. Sărbătoarea Primăverii are la chinezi o istorie de circa 3500 de ani, marcând sfârşitul iernii şi începutul noului an.

Datele sărbătorii variază anual în calendarul gregorian, între 21 ianuarie şi 20 februarie, datele fiind determinate de ciclurile Lunii. Atmosfera sărbătorească începe, în ultimele zile ale vechiului an odată cu începerea pregătirilor şi culminează în ultima seară a anului care se încheie, atunci când începe Revelionul şi cu prima zi a primei luni calendaristice.

Cu câteva zile înainte de începerea petrecerilor, se face curăţenie în casă (chucheng), menită să alunge ghinionul şi să facă loc prosperităţii. Ferestrele şi uşile sunt vopsite şi apoi decorate cu ornamente de hârtie, dar şi cu versuri care exprimă fericirea, bunăstarea şi dorinţa de a trăi cât mai mult.

În centrul sărbătorilor de Anul Nou Lunar se află cina reuniunii din Ajunul Anului Nou Lunar. O cină tradiţională de reuniune are multe feluri de mâncare, inclusiv peşte aburit sau prăjit, prăjituri şi bile de orez, tăiţei şi găluşte. Această masă prezintă preparate cu semnificaţii speciale. Găluştele, în formă de lingouri de aur, simbolizează bogăţia, peştele reprezintă abundenţa, tăiţei înseamnă longevitate.

Purtarea de haine roşii noi, în special de copii, în prima zi a noului an simbolizează un nou început şi adaugă emoţie evenimentelor. Prima şi a doua zi a Anului Nou Lunar sunt rezervate pentru vizitarea familiei şi a prietenilor. Expresia Guo Nian, care înseamnă "Sărbătorirea Anului Nou" în chineză, evocă sentimentele calde ale reuniunilor de familie. O parte cheie a acestei tradiţii este şi schimbul de Hong Bao (plicuri roşii), care poartă urări de bine. A treia zi a noului an este în mod tradiţional o zi pentru vizitarea templelor, pentru a aduce ofrande şi pentru a căuta binecuvântări de la zeităţi. Această perioadă este, de asemenea, un moment pentru a face o pauză şi a reflecta spiritual la noul an care a început. Sărbătoarea Primăverii se încheie cu Festivalul Lampioanelor.

Începe anul Şarpelui de Lemn verde

Conform tradiţiei chinezeşti, fiecare an este asociat unui animal, având caracteristicii proprii, iar 2025 se preconizează a fi un an al profunzimii, reflecţiei şi al strategiilor înţelepte pe termen lung. Anul Şarpelui ne invită să regăsim echilibrul interior şi să construim pas cu pas un drum solid către viitor. Asocierea cu elementul Lemn, dă naştere unei combinaţii importante, deoarece elementul Lemn simbolizează creşterea, dezvoltarea şi creativitatea.

În tradiţia chineză, şarpele este un simbol cu multiple semnificaţii, întruchipând atât spiritualitatea, fertilitatea şi longevitatea, cât şi pericolele şi forţele malefice. Potrivit etnofolcloriştilor, acesta este considerat un protector al casei şi al familiei, iar în cultura chineză există o interdicţie de a răni un şarpe. În trecut, prezenţa unui şarpe într-o locuinţă era văzută ca un semn divin, o manifestare a unui zeu.

Şarpele este considerat a fi cel mai tenace dintre toate cele 12 semne zodiacale. Pentru cei născuţi în Anul Şarpelui de Lemn, verdele este culoarea considerată cea mai benefică, având legătura cu Lemnul. Astfel, verdele atrage noroc şi prosperitate, sporind energia şi aducând în viaţa acestora şanse favorabile.

Cei născuţi în zodia Şarpelui sunt persoane inteligente, înţelepte, intuitive şi învăluite de mister. În mod firesc strategic, pot fi excelenţi experţi în rezolvarea problemelor, buni observatori şi mediatori pricepuţi, trăsături care îi ajută să ia decizii înţelepte şi să navigheze cu succes atât în mediul profesional, cât şi în cel social. Au capacitatea de a deschide drumuri pentru ei înşişi şi pentru cei din jur.

Fiecare semn zodiacal are o relaţie unică cu Anul Şarpelui. Unele semne, cum ar fi Boul şi Cocoşul, sunt compatibile cu Şarpele. Aceste semne împărtăşesc valori precum răbdarea ş munca grea, făcând un an fără probleme. Cu toate acestea, pentru semne precum Porcul şi Maimuţa, 2025 ar putea prezenta unele provocări. Natura relaxată a Porcului şi jocul Maimuţei se pot înfrunta cu abordarea mai strategică şi mai serioasă a Şarpelui.

Cum invităm zeul bogăţiei în casa noastră

"Există tot felul de trucuri, de exemplu unul pe care oricine poate să îl aplice este invitarea zeului bogăţiei. Se face pe dată de 29 ianuarie și este bine ca în centrul și în sud-estul casei să plasăm două obiecte de metal orice fel de obiecte poate să fie decorațiuni, poate să fie un cuier. Obiect care se ține până pe 4 februarie", explică Risvan Vlad Rusu, specialist în astrologie.

Astrologii susţin că este anul în care trebuie să rămânem deschişi la schimbări şi să nu ţinem cu dinţii de situaţii complicate.

Anul Șarpelui de Lemn

Şobolan - carieră în creştere

Bivol - dezvoltare emoţională

Tigru - multe călătorii

Iepure - amuletă norocoasă a zodiacului

Dragon - relaxare

Şarpe - schimbă casă sau maşina

Cal - îndeplinirea viselor din trecut

Capră - dezvoltare personală

Maimuţa - afaceri reuşite

Cocoş - rezolvă probleme financiare

Câine - schimbă job

Mistreţ - munceşte mult

Anii Şarpelui includ: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 şi 2037.

Personalităţi din zodia Şarpelui: Kim Basinger, Randy Crawford, Bob Dylan, Greta Garbo, Art Garfunkel, Audrey Hepburn, Paul Hogan, Elizabeth Hurley, Carole King, Robert Mitchum, Mike Oldfield, Dorothy Parker, Brad Pitt, Paul Simon, Virginia Woolf, Pierce Brosnan, Casanova, Stephen Hawking, Sir Alexander Fleming, Mahatma Gandhi, Tony Blair, Feodor Dostoevski, Gong Li.

Să ne pregătim pentru un an interesant, plin de oportunități, dar și de lecții importante!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că patronii HORECA ar trebui să permită clienților să aducă propriile recipiente pentru mâncare la pachet? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰