Burse record de 100.000 de euro pentru viitorii lideri ai României: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține 100 de tineri excepționali

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vine la sfârșit de an cu o veste care îi bucură pe toți cei ce apreciază performanța: 100 de burse, în valoare totală de 100.000 de euro, vor fi acordate tinerilor finaliști ai campaniei naționale „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2024. Este vorba despre o inițiativă ce recompensează eforturile și rezultatele deosebite ale unor tineri din întreaga țară.

Prin această campanie, lansată la începutul anului și încheiată recent, Fundația și-a propus să îi identifice pe cei care îmbină talentul cu dedicarea și care pot inspira la rândul lor generațiile următoare. Un juriu alcătuit din experți în educație și personalități cunoscute a analizat sute de propuneri, ținând cont de realizările și potențialul candidaților. În final, 100 de tineri au primit votul de încredere, urmând să fie incluși în Catalogul excelenței „100 de tineri pentru dezvoltarea României” și să beneficieze de câte o bursă în valoare de 1.000 de euro.

Reprezentanții Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României afirmă că inițiativa are scopul de a le asigura acestor tineri un start solid în parcursul lor profesional, fie că vorbim despre studii universitare, proiecte de cercetare sau inițiative antreprenoriale. În plus, Gala de premiere, programată în luna martie 2025, va fi un prilej de a-i prezenta publicului larg pe acești finaliști, care își doresc să aducă o contribuție semnificativă la dezvoltarea României, în diverse domenii precum științele exacte, medicină, arte, sport, IT sau antreprenoriat social.

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” a devenit, în decursul anului 2024, mai mult decât un simplu concurs. Datorită numeroaselor parteneriate și evenimente desfășurate, poveștile de succes ale celor înscriși au fost împărtășite cu o audiență extinsă, stârnind interes și entuziasm în rândul comunității. Tinerii au avut astfel ocazia să-și prezinte proiectele, să se conecteze cu posibili mentori și să găsească susținători în vederea dezvoltării propriilor idei.

Deja, Fundația anunță că cea de-a doua ediție a campaniei va începe în ianuarie 2025, iar cei care visează să-și facă vocea auzită în mediul educațional, științific, cultural sau economic vor avea o nouă șansă de a se înscrie. Prin aceste burse, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României își reafirmă misiunea de a susține potențialul tinerei generații și de a contribui la formarea unei Românii puternice prin educație și inovație.

