Luna februarie este, în general, luna cu cele mai puţine zile dintr-un an, dar şi luna cu cele mai puţine sărbători religioase, pentru că în februarie avem parte de doar patru sărbători cu cruce roşie sau cu cruce neagră.

Februarie este a doua lună a anului în calendarul Gregorian. Este cea mai scurtă lună gregoriană, care are numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în anii bisecți. În ceilalți ani, luna februarie are 28 de zile.

Din punct de vedere religios, luna februarie aduce o singură sărbătoare cu cruce roşie, Întâmpinarea Domnului, sărbătoare prăznuită pe 2 februarie, şi trei sărbători cu cruce neagră, Sfântul Haralambie, prăznuit pe 10 februarie, Întâia şi a doua aflare a căpului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 24 februarie, şi Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman şi Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul, sărbătoare prăznuită pe 28 februarie.

Calendar ortodox februarie 2025

Articolul continuă după reclamă

1 februarie, sâmbătă - Sfântul Mucenic Trifon

2 februarie, duminică - Întâmpinarea Domnului (sărbătoare cruce roşie)

3 februarie, luni - Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Prorocita Ana

4 februarie, marţi - Sfântul Isidor Pelusiotul

5 februarie, miercuri - Sfânta Muceniţă Agata (post)

6 februarie, joi - Sfinţii Varsanufie cel Mare; Ioan Profetul, Vucol şi Fotie

7 februarie, vineri - Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului (post)

8 februarie, sâmbătă - Sfântul Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia

9 februarie, duminică - Sfântul Mucenic Nichifor

10 februarie, luni - Sfântul Haralambie (sărbătoare cruce neagră)

11 februarie, marţi - Sfântul Mucenic Vlasie; Sfânta Teodora împărăteasa

12 februarie, miercuri - Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei (hărţi)

13 februarie, joi - Sfântul Cuvios Martinian; Sfinţii Apostoli Acvila şi Priscila; Sfântul Ierarh Evloghie

14 februarie, vineri - Sfinţii Cuvioşi Auxentiu, Maron şi Avraam (hărţi)

15 februarie, sâmbătă - Sfântul Apostol Onisim

16 februarie, duminică - Sfinţii Mucenici Pamfil şi Valentin

17 februarie, luni - Sfântul Mucenic Teodor Tiron

18 februarie, marţi - Sfântul Leon, Papa al Romei

19 februarie, miercuri - Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia (post)

20 februarie, joi - Sfântul Leon, episcopul Cataniei

21 februarie, vineri - Sfântul Eustatie şi Sfântul Timotei (post)

22 februarie, sâmbătă - Aflarea moaştelor sfinţilor mucenici din Evghenia (Moşii de iarnă - Sâmbăta celor adormiţi)

23 februarie, duminică - Policarp, sfântul născut în temniţă (Duminica Lăsatului sec de carne)

24 februarie, luni - Întăia şi a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul (sărbătoare cruce neagră; dezlegare la ouă, lapte, brânză)

25 februarie, marţi - Sfântul Tarasie; Începutul Triodului (dezlegare la ouă, lapte, brânză)

26 februarie, miercuri - Sfântul Porfirie (zi aliturgică; dezlegare la ouă, lapte, brânză)

27 februarie, joi - Sfântul Procopie Decapolitul; Sfântul Talaleu (dezlegare la ouă, lapte, brânză)

28 februarie, vineri - Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul (dezlegare la ouă, lapte, brânză)

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va fi recuperat tezaurul dacic furat, după arestarea suspecţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰