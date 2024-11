Cele mai importante evenimente programate în decembrie 2024. Între alegeri parlamentare şi prezidenţiale şi goana după cadourile de sărbători

Începem să numărăm zilele rămase până la sfârşitul anului 2024 şi, chiar dacă mai sunt puţine, ne pregătim cu încredere pentru evenimentele programate în decembrie 2024, ultima lună a acestui an.

Luna decembrie 2024 începe sub auspiciile alegerilor parlamentare şi prezidenţiale. Chiar pe 1 decembrie, românii sunt aşteptaţi la urne pentru a decide partidul care merită încrederea lor când se pune problema structurii Parlamentului României.

Deşi mulţi dintre noi credeam că am scăpat, perspectiva de a mai vota de încă două ori în decembrie 2024, pentru preşedintele României, prinde tot mai mult contur. În cazul în care rămânem la scenariul de bază, este posibil să mergem la alegeri prezidenţiale doar duminică, 8 decembrie.

Dacă totuşi autorităţile decid reluarea votului pentru turul I de scrutin, atunci există posibilitatea să nu mai mergem la vot, pentru preşedinte, pe 8 decembrie, ci să votăm noul şef al statului pe 15 şi 29 decembrie 2024. Aici, însă, situaţia este încă departe de a fi decisă.

Chiar dacă tensiunea este în creştere în ceea ce priveşte situaţia politică, bucureştenii au început deja să se gândească la destinaţiile pentru vacanţa de iarnă şi oscilează între staţiunile din România, în special cele montane, şi staţiuni din ţări calde, eventual unde se poate face plajă chiar şi în această perioadă a anului.

O altă problemă stringentă a lunii decembrie este goana după cadourile de sărbători, dar aici pot exista soluţii simple. Pe de o parte puteţi profita de ofertele de produse de la târgurile de Crăciun deschise în Capitală, iar pe de altă parte vă recomandăm să cumpăraţi celor dragi bilete la cele mai importante evenimente ale lunii.

Concerte în Bucureşti, în decembrie 2024

Din numărul uriaş de concerte programate în decembrie 2024, în Bucureşti, vă amintim doar câteva nume. Ştefan Bănică este aşteptat să susţină nu mai puţin de trei concerte la Sala Palatului, pe 6, 7 şi 8 decembrie, de la aceeaşi oră, 19.30. Alexandru Andrieş este aşteptat să susţină un concert la Sala Radio, pe 15 decembrie, de la ora 19.30.

De asemenea, Alexandra Ungureanu ar urma să susţină un concert la Teatrul Godot, pe 18 decembrie, de la ora 20.00, iar Iana Novac susţine un concert special de Crăciun, pe 27 decembrie, de la ora 19.30, la Ateneul Român.

Evenimente speciale în Bucureşti, în decembrie 2024

Sub egida evenimente speciale ne-am gândit să ne îndreptăm către două direcţii diferite. Pe de o parte vă reamintim că toate târgurile de Crăciun sunt deschise în această lună, de la cel din Piaţa Constituţiei şi până la cele de la Patinoarul Berceni Arena sau Parcul Bazilescu. Asta înseamnă motive de distracţie pentru cei mici şi cei mari, dar şi posibilitatea de a vă încărca cu cadouri pentru cei dragi.

Pe de altă parte, la capitolul evenimente speciale ne-am gândit să trecem şi petrecerile de sfârşit de an. Încă se pot cumpăra bilete la "New Year Swing Party", 31 decembrie, ora 20.00, Teatrul Nou, "Retrovelion 2025", 31 decembrie, ora 20.00, Arena Naţională, sau "Revelion 2025", 31 decembrie, ora 20.00, The Palm Ballroom Bucureşti.

Evenimente sportive în Bucureşti, în decembrie 2024

Chiar dacă mai sunt doar câteva zile rămase din acest an, fotbalul continuă să ne invadeze. Dintre meciurile programate a se juca în decembrie în Bucureşti cel mai aşteptat duel din campionat este cel dintre Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti, 22 decembrie, ora 20.00. Însă, şi în Cupa României o să avem meciuri tari, în jurul datei de 18 decembrie urmând a se juca meciurile Rapid Bucureşti - CFR Cluj, FCSB - Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti - Petrolul Ploieşti.

Altfel, pe 14 decembrie, de la ora 14.00, pe Stadionul Arcul de Triumf se joacă finala Cupei României la rugby, iar pe 5 decembrie, de la ora 19.45, Dinamo Bucureşti primeşte replica formaţiei franceze Paris Saint Germain, într-un meci contând pentru Liga Campionilor la handbal masculin.

