Bănuielile sunt confirmate şi de studii. 66% dintre români consideră că în ultimii ani consumul de droguri a crescut, arată datele unui sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses, la comanda Antena 3 CNN.

În acelaşi timp, doar 23% dintre cei intervivaţi spun că fenomenul a rămas la fel, iar 3% consideră că țara noastră a înregistrat o scădere consumului. În acest context, 77% dintre respondenţi spun că este foarte important ca România să dezvolte o strategie pentru a combate consumul de droguri și efectele lui asupra societății.

În același timp, 18% spun că este oarecum important și doar două procente că NU este importantă o strategie în acest sens. Sondajul a fost realizat în perioada 1 – 8 septembrie 2024 pe un eșantion de 1094 de subiecți.

