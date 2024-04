Vezi și

Campania "Ce ne puneţi în mâncare" continuă cu un nou episod.

Şi, totodată, arată şi la ce pericole se expun consumatorii care nu ştiu dacă ceea ce pun în coşul de cumpărături este, cu adevărat, mâncare. Ce au descoperit colegii noştri, de această dată, discutăm după ce urmărim împreună câteva imagini.

Realizatoarea reportajelor din campania "Ce ne puneţi în mâncare", Mădălina Iacob, este astăzi în platoul Observator, alături de directorul Institutului pentru Cercetări Alimentare, unde am dus la testat zeci de produse de pe rafturi, Alexandru Cîrîc.

Mădălina Iacob, reporter Observator: Este o campanie care a avut un ecou uriaş. Nu vorbesc doar despre televizor, vorbesc şi despre mediul on-line, pentru că acolo noi primim foarte multe mesaje. Ce să mai testăm, ce să mai ducem la testat, în ce să avem încredere şi în ce să nu avem încredere atunci când mergem la cumpărături. Pentru că despre asta, de fapt, este vorba. Ce consumăm zi de zi! Dacă vorbim despre hrana noastră, despre copii, despre adulţi sau despre părinţii noştri, în ce să avem şi în ce să nu avem încredere. Şi aici nu vorbim doar despre falsul alimentar. Vorbim despre etichetă. Despre a merge la magazin şi despre a şti ce să cumpărăm. Vorbim despre miere astăzi, la ora 19.00, la Observator.

Alexandru Cîrîc, director ICA: Este destul de greu să ne dăm seama dacă o miere este bună sau este contrafăcută doar prin a ne uita la ea. Este greu să ne dăm seama, ca simpli cumpărători, dacă mierea este, într-adevăr, miere de albine sau doar un sirop de zahăr invertit. Chiar sunt la raft produse pe care scrie, mic, că, de fapt, nu sunt miere. Preţul poate fi un indicator, însă producătorii au învăţat acest lucru. Au învăţat faptul că majoritatea cumpărătorilor se duc spre un produs mediu sau un produs de lux, să spunem aşa. Mai ales când este vorba despre alimente care se contrafac destul de uşor. Vorbim de ulei de măsline, vorbim de miere. Sunt multe produse la care cumpărătorul se orientează, deja, spre un produs mai scump. Se orientează şi producătorul sau procesatorul spre un preţ mai mare, în aşa fel încât să dea încredere cumpărătorului să cumpere acel produs.

Mădălina Iacob: O să vă dau un exemplu concret, din ceea ce o să vedem astăzi la Observator. Un borcan pe care scrie miere de salcâm şi găsim înăuntru rapiţă, nu salcâm. Alt preţ şi altă înşelăciune.

Alexandru Cîrîc, director ICA: Ceea ce am analizat, din loturile aduse de dumneavoastră, nu s-au înregistrat depăşiri la limite legale pentru contaminanţi. Cei care ne pot face rău. Am avut, de-a lungul timpului, experienţa mai multor contaminanţi legate miere, inclusiv creşteri foarte mari ale unor parameteri care pot fi toxici. Am avut şi lipsa polenului în miere, ceea ce înseamnă că nu a fost absolut deloc miere acolo.

