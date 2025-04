9 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 9 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 9 aprilie

Pe 9 aprilie 193, Septimius Severus este proclamat împărat roman de către armată. Pe 9 aprilie 1241, forțele mongole conduse de Baidar, Kadan și Orda Han, înfrâng armata coaliției germano-polono-cehe în bătălia de la Liegnitz. În ciuda victoriei, mongolii nu avansează mai departe în Europa. Pe 9 aprilie 1413, Henric al V-lea este încoronat rege al Angliei. Va ocupa tronul timp de nouă ani, domnia fiindu-i marcată de victoria de la Azincourt asupra francezilor, în timpul Războiului de 100 de ani. Pe 9 aprilie 1609, în timpul Războiului de optzeci de ani, Spania și Republica Olandeză semnează Tratatul de la Anvers pentru a iniția doisprezece ani de armistițiu. Pe 9 aprilie 1850, la Teatrul Național din Iași a avut loc premiera comediei "Coana Chirița sau Două fete și–o neneacă", de Vasile Alecsandri. Pe 9 aprilie 1865, în timpul Războiului Civil American, generalul Robert E. Lee predă armata Virginiei de Nord (26.765 trupe) generalului Ulysses S. Grant la Appomattox Courthouse, Virginia, fapt care duce la sfârșitul războiului început la 12 aprilie 1861. Pe 9 aprilie 1867, Senatul Statelor Unite aprobă achiziția teritoriului Alaska de la Imperiul Rus pentru 7,2 milioane de dolari.

Pe 9 aprilie 1914, la Holborn Empire, Londra, a avut loc premiera primului film artistic color din lume – "The World, the Flesh and the Devil". Pe 9 aprilie 1916, în Primul Război Mondial, în Bătălia de la Verdun forțele germane lansează a treia ofensivă a bătăliei. Pe 9 aprilie 1940, în Al Doilea Război Mondial, are loc Operațiunea Weserübung, când Germania invadează Danemarca și Norvegia. Pe 9 aprilie 1948 are loc Masacrul de la Deir Yassin, când satul a fost cucerit în luptă de organizațiile paramilitare evreiești Irgun şi Lehi. Pe 9 aprilie 1970 a fost inaugurat Aeroportul Internațional București–Otopeni. Pe 9 aprilie 1974 a fost inaugurat Stadionul Steaua. Pe 9 aprilie 1991, Georgia își declară independența față de Uniunea Sovietică. Pe 9 aprilie 2002, la Westminster Abbey au loc funeraliile Reginei Mamă Elizabeth a Marii Britanii. Pe 9 aprilie 2004 a fost răsturnată cea mai importantă statuie a fostului lider irakian, Saddam Hussein, în centrul Bagdadului. Pe 9 aprilie 2005, în Marea Britanie, la Windsor's Guildhall, Prințul de Wales se căsătorește cu Camilla Parker Bowles printr-o ceremonie civilă.

Naşteri pe 9 aprilie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 9 aprilie, de la poetul francez Charles Baudelaire, născut pe 9 aprilie 1821, sau scriitorul român Camil Petrescu, născut pe 9 aprilie 1894, şi până la publicistul american Hugh Hefner, născut pe 9 aprilie 1926, sau actorul francez Jean-Paul Belmondo, născut pe 9 aprilie 1933.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 9 aprilie s-au născut personalităţi precum antrenorul român de fotbal Ioan Sdrobiș, născut pe 9 aprilie 1946, actorul american Dennis Quaid, născut pe 9 aprilie 1954, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Mircea Rednic, născut pe 9 aprilie 1962, pilotul canadian de curse Jacques Villeneuve, născut pe 9 aprilie 1971, sau actriţa americană Kristen Stewart, născută pe 9 aprilie 1990.

Decese pe 9 aprilie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 9 aprilie. Dintre acestea amintim pe Papa Constantin, decedat pe 9 aprilie 715, Papa Benedict al VIII-lea, decedat pe 9 aprilie 1024, Regele Eduard al IV-lea al Angliei, decedat pe 9 aprilie 1483, filosoful englez Francis Bacon, decedat pe 9 aprilie 1626, sau rapperul american DMX, decedat pe 9 aprilie 2021.

România i-a pierdut, practic, într-o zi de 9 aprilie, printre alţii, pe Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei, decedat pe 9 aprilie 1803, Prințesa Maria, singurul copil al Regelui Carol I al României și al Reginei Elisabeta, decedată pe 9 aprilie 1874, dramaturgul Alexandru Kirițescu, decedat pe 9 aprilie 1961, sau cântăreţul şi compozitorul Constantin Drăghici, decedat pe 9 aprilie 2015.

