Târgul de adopţii a scos la rampă căţei care îşi caută o familie. Unii mai cuminţi, alţii mai neastâmpăraţi, dar toţi frumoşi şi prietenoşi. Berta are 7 luni şi stă în centrul de adăpost de când s-a născut. Este un căţel tare cuminte, dar încă nu şi-a găsit o familie. Ca ea sunt mulţi alţi căţei care aşteaptă să fie luaţi acasă, foarte mulţi. Mai exact, 2300 de suflete. Care înmoaie, la rândul lor, orice inimă.

"Am plecat cu ea acasă, nu am putut să o las acolo. Am venit special să îi iau o pereche ca să se joace", spune un vizitator.

Vizitatorii pot să interacţioneze direct cu animalele, să înveţe mai multe despre fiecare câine în parte, dar şi despre procesul de adopţie.

"Căutam un câine mai mititel şi tânăr. E o prezenţă în plus, o fiinţă căreia să îi dai iubire", spune un alt vizitator.

Ce trebuie să ştii pentru a adopta un animal

Cei care vor să adopte un animal trebuie să ştie că procesul este unul simplu, dar decizia trebuie atent cântărită pentru că implică multă responsabilitate.

"Să fie pregătiţi pentru că noi le cerem cele două acte: dovadă de spaţiu şi dovadă de venit", spune Maria Marnaz, inspector centru de adopţii.

Cu toate că, în ultimii ani, ONG-urile şi autorităţile au intensificat campaniile de adopţie şi educare, numărul câinilor abandonaţi rămâne ridicat. În fiecare an, mii de animale sunt lăsate de izbelişte de stăpâni şi ajung, ulterior, pe străzi sau în adăposturi. Reprezentanţii Protecţiei Animalelor vor să organizeze astfel de târguri în fiecare weekend în câte un parc din Capitală.

