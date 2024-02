Eva, un îngeraş de aproape 3 ani, ae nevoie de ajutorul nostru. Viaţa părinţilor a fost dată peste cap după un diagnostic crunt

Eva mai are puţin şi împlineşte trei ani, pe trei martie. Până atunci, inima copilei are nevoie de operaţie. Este o urgenţă despre care toţi medicii consultaţi le-au vorbit părinţilor şi este singura şansă a fetiţei să se facă bine. O putem ajuta împreună pe Eva, aşa cum tot împreună îi ajutăm şi pe ceilalţi copii cu inimi bolnave care vor fi operaţi în prima misiune medicală cardio-pediatrică din acest an. Doi Euro prin SMS la numărul 8848 pot schimba un destin.