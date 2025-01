Evenimente în Bucureşti, în weekendul 1-2 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 1-2 februarie

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 16.00, la Teatrul Elisabeta urmând să se joace piesa "Bucluc la Operă". Apoi, de la ora 17.00 avem "Niţel prea infidel", la Teatrul Roşu, iar de la ora 19.00 avem piese precum "Funeralii fericite", la FF Theatre, "Cumetrele", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Un bărbat şi mai multe femei", la Teatrul de Artă, "Doi pe o bancă", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, sau "Regina Maria - jurnal de război", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Duminică, tot de la ora 16.00 şi tot la Teatrul Elisabeta avem "Luna de miere cu piper". Apoi, de la 17.00 avem "Furtul secolului", la Teatrul Roşu, de la 18.30 avem "Zbor deasupra unui cuib de cuci", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, iar de la ora clasică, 19.00, se joacă piese precum "Probleme în paradis", la Restaurant Elisabeta, "Două ore cu pauză", la Teatrul Excelsior, "Măscăriciul", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Cumetrele", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 1-2 februarie

Ziua de sâmbătă se anunţă a fi una a trupelor de top. Spunem asta pentru că Direcţia 5 susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, în timp ce pe cei de la Compact îi puteţi vedea în Berăria H, de la ora 19.00. De asemenea, mai avem concerte susţinute de OCS, în Quantic Pub, de la ora 19.00, de Nikolaos Papadopoulos, în 14thLANE, de la ora 19.30, sau de Silviu Biriș & Band, în Restaurant Elisabeta, de la ora 21.00.

Duminică, pe Analia Selis o puteţi vedea în concert la Teatrul Godot, de la ora 19.00, în timp ce trupa Hara susţine un concert, în Quantic Pub, tot de la ora 19.00, concert prin intermediul căruia se marchează 25 de ani de la debutul formaţiei. În plus, avem şi un concert susţinut de Mihai Mărgineanu, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Spectacole în Bucureşti, în weekendul 1-2 februarie

Sâmbătă, la Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian", de la ora 18.00, se joacă "Meşterul Manole" în varianta "operă rock", iar de la 18.30, la Opera Naţională Bucureşti, avem "Aida", capodoperă semnată Giuseppe Verdi.

Duminică, "Meşterul Manole" are o nouă reprezentaţie la Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian", tot de la ora 18.00, în timp ce Opera Naţională Bucureşti găzduieşte un alt spectacol de zile mari, "Madama Butterfly", de Giacomo Puccini, de la ora 18.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 1-2 februarie

Din punct de vedere sportiv, capul de afiş al weekendului se anunţă a fi meciul de fotbal dintre FCSB şi CFR Cluj, partidă care se joacă duminică, pe Arena Naţională, de la ora 20.00, şi contează pentru etapa a 24-a a Superligii de fotbal.

Dar mai avem şi alte meciuri interesante. De exemplu, sâmbătă avem etapă în campionatul naţional de baschet masculin. De la ora 18.00, în Sala Dinamo, se joacă meciul Dinamo Bucureşti - SCM Timişoara, iar de la ora 19.00, în Sala Rapid, se joacă meciul Rapid Bucureşti - SCM Vâlcea.

Petreceri în Bucureşti, în weekendul 1-2 februarie

Pentru sâmbătă ne-au atras atenţia petreceri precum "Balkanique Party", în Heavy Yard, de la ora 22.00, sau "Depths of Pleasure", la Beluga Music & Cocktails, tot de la ora 22.00.

Duminică, recomandăm "Kakaroke by Marius", în Paque Bistro & More, de la ora 20.00, petrecere care are două obiective, descoperirea de talente şi posibilitatea ca amatorii să se bucure de timp liber petrecut împreună.

Expoziţii în Bucureşti, în weekendul 1-2 februarie

În continuare sunt deschise o mulţime de expoziţii în Bucureşti. De exemplu, la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" pot fi vizitate expoziţii precum "Epilog '89" sau "Valahii din Moravia".

De asemenea, la Muzeul Naţional de Istorie a României pot fi vizitate expoziţii precum "Tidal Wave. 1 august 1943" sau "România-Polonia, un secol de istorie. Mareșalul Józef Piłsudski și Familia Regală a României".

