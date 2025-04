"Sufletul său a ales sa plece în gradina Domnului". Tudor s-a stins la 27 de ani departe de casă, în Anglia. Prietenii, apel disperat ca să poată să îl aducă în ţară

Vestea morţii lui Tudi, pentru care viaţa abia începea, a căzut ca un şoc pentru familia lui, dar şi pentru cei care l-au cunoscut. Prietenii şi-au unit forţele şi caută să strângă suma necesară pentru ca tânărul, care cândva visa cu ochii deschişi, să se întoarcă pentru totdeauna acasă.

Pentru totdeauna acasă

Trupul neînsuflețit al românului cum îi spuneau prietenii, se află în prezent în Marea Britanie, iar costurile pentru repatriere sunt considerabile. Familia, greu încercată de această pierdere, face un apel emoționant către toți cei care l-au cunoscut sau care vor să ofere o mână de ajutor într-un moment atât de dureros, scrie Unu pe Trotuş.

"Mesaj pentru cei care ati avut ocazia sa îl cunoașteți și sa îl îndrăgiți pe prietenul nostru drag DARIE TUDOR ȘTEFAN. Din păcate sufletul sau a ales sa plece în gradina Domnului, lăsând în urma multă durere.Trupul sau se afla în Marea Britanie,repatrierea costand o suma mare. Haideți sa facem un efort sa ii ajutam familia sa îl poata aduce acasă.Sincere condoleanțe familiei!", se arată în anunţul postat de prietenii săi pe Facebook.

Prietenii au transmis şi mesaje de condoleanţe pentru dispariţia lui Tudor. "Deci nu cred sunt socat! Nu am cuvinte total debusolat .... Tu vechiul meu prieten, ai fost ca un frate pentru mine ... Ce sa intamplat cu tine omule bun ? Asa tânãr .. te-ai stins din viata lãsând o durere profunda in umrã... E UN ȘOC ! Incã imi vine greu a crede.. Nu te voi uita niciodata prieten drag! Dumnezeu sa te ierte ! Sa te aiba in paza sa drum lin spre cer prieten drag Tudi". "Dumnezeu să îl odihnească în pace și lumină veșnică, printre îngeri! Sincere condoleanțe familiei îndurerate!" "Dumnezeu sa te ierte prietene", sunt doar câteva dintre mesaje.

