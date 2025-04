28 aprilie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 28 aprilie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 28 aprilie

Articolul continuă după reclamă

Pe 28 aprilie 1792, Franța invadează Țările de Jos austriece, actualele Belgia și Luxemburg, începând Războaiele Revoluției Franceze. Pe 28 aprilie 1796, Napoleon Bonaparte și Vittorio Amedeo al III-lea, rege al Sardiniei, semnează armistițiul de la Cherasco, extinzând teritoriul francez de-a lungul coastei mediteraneene. Pe 28 aprilie 1859, velierul Pomona a naufragiat pe coasta Irlandei, cu pierderea a 424 din cei 448 de pasageri și membri ai echipajului de la bord.

Pe 28 aprilie 1859, Alexandru Ioan Cuza înființează Biroul de Statistică al Țării Românești numește ca șef al acestuia pe Dionisie Pop Marțian.

Pe 28 aprilie 1923 este inaugurat stadionul Wembley, denumit inițial Empire Stadium. Pe 28 aprilie 1945 Benito Mussolini și amanta sa, Clara Petacci, sunt capturați și executați de membrii mișcării de rezistență italiene în timp ce încercau să părăsească Italia.

Pe 28 aprilie 1945, Germania nazistă folosește pentru ultima dată camerele de gazare pentru a executa 33 de lideri socialiști și comuniști din Austria Superioară în lagărul de concentrare Mauthausen.

pe 29 aprilie 1952 ia sfârșit ocupația Japoniei de către Statele Unite ale Americii. Pe 28 aprilie 1969, Charles de Gaulle demisionează din funcția de președinte al Franței. Pe 28 aprilie 1973, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, înregistrat în studiourile Abbey Road, ajunge pe primul loc în topul Billboard din SUA, începând o perioadă record de 741 de săptămâni.

Pe 28 aprilie 1986, niveluri ridicate de radiații rezultate în urma dezastrului de la Cernobîl sunt detectate la centrala nucleară Forsmark din Suedia, determinând autoritățile sovietice să anunțe public accidentul petrecut cu 2 zile în urmă.

Pe 28 aprilie 1990, Consiliul European adoptă o declarație comună, prin care hotărăște extinderea relațiilor cu țarile Europei Centrale și de Est.

Pe 28 aprilie 2001, milionarul american Dennis Tito a devenit primul om care a plecat în spațiu ca turist.

Naşteri pe 28 aprilie

Pe 28 aprilie 1589 s-a născut Margareta de Savoia, viceregină a Portugaliei. Pe 28 aprilie 1758 s-a născut James Monroe, al 5-lea președinte al Statelor Unite. Pe 28 aprilie 1878 s-a născut Lionel Barrymore, actor american. Pe 28 aprilie 1937 s-a născut Saddam Hussein, al 5-lea președinte al Iraqului. Pe 28 aprilie 1974 s-a născut Penélope Cruz, actriță spaniolă. Pe 28 aprilie 1976 s-a născut Alessandra Stoicescu, editor–prezentator tv. Pe 28 aprilie1980 s-a născut Bradley Wiggins, fost ciclist britanic. Pe 28 1981 s-a născut Jessica Alba, actriță americană.

Decese pe 28 aprilie

Numeroase personalităţi şi-au pierdut viaţa, de-a lungul istoriei, într-o zi de 28 aprilie. În 1945 a murit Benito Mussolini, jurnalist și om de stat italian. Pe 28 aprilie 1954 a murit Léon Jouhaux, laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Pe 28 aprilie 2009 a murit Valeria Peter Predescu, interpretă de folclor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă aşteptaţi la taxe şi impozite mai mari după alegeri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰