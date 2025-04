Evenimente în Bucureşti, vineri 25 aprilie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 25 aprilie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 25 aprilie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 25 aprilie

Vineri, 25 aprilie, la Teatrul Bulandra se joacă piesa de teatru Vânătoarea, de la 18.00, iar de la 19.00 Vânătoarea.

De la 19.00 se joacă Ultima oră, la Teatrul Nottara. Tot de la 19.00 se joacă mai multe piese. Wet dreams (Are Made Of This), la Teatrul Metropolis, Soldatul de ciocolată / Armele și omul, la Teatrul Odeon, Risipire, la Teatrul Dramaturgilor Români, Clinica Sinucigaşilor, la Teatrul în Culise, D’ale Carnavalului, la Teatrul Mic, EX, tot la Teatrul Mic şi The brainstorm, la Sala Luceafărul.

Iar de la 18.30, la Opera Națională București este Peer Gynt & Carmina Burana.

Concerte în Bucureşti, vineri 25 aprilie

De la 19.00 este concert simfonic cu Carlos Miguel Prieto și Viniciu Moroianu, la Ateneul Român. Tot de la 19.00 La Vita e Brera • Summer Aperitivo • Special Guest: Robert SA, la Brera Bucharest. De la 19.30 Marcel Pavel și invitații săi, Iordache Basalic & Andrei Lazăr, concertează la 14th LANE. Iar de la 20.00, la Sala Palatului este concert Iris – Cristi Minculescu, Valter și Boro – Simfonic.

Petreceri în Bucureşti, vineri 25 aprilie

Pentru că este vineri seara, în Bucureşti sunt organizate şi foarte multe petreceri speciale. De exemplu, la naive este Cocktail & Food Pairing, de la 19.00. De la 22.00 este Triangle of Happiness w. Mihnea Ghiza, la Apollo111 Barul & Terasa, iar de la 23.00 este ctrl nights: ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, la Control Club

Expoziţii în Bucureşti, vineri 25 aprilie

În ceea ce priveşte expoziţiiele, de la 10.00 puteţi vizita Primii Cantacuzini în patrimoniul Muzeului Municipiului București, la Palatul Suțu. Portretul: Imagine şi Oglindire, tot la Palatul Suțu. Visul primei nopți polare – Belgica – expediția antarctică 1897-1899, la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Omul Aman – Înscrisuri, marafeturi și alte fasoane, la Muzeul Theodor Aman. De la 11.00, puteţi vedea All Our Todays, la MARe, iar de la 12.00 puteţi vizita mai multe expoziţii în cadrul Art Safari.

