Evenimente în Bucureşti, joi 23 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 23 ianuarie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 23 ianuarie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 23 ianuarie

De la ora 19.00, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum "Frumosul şi Bestiile", la FF Theatre, "Pădurea spânzuraţiilor", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare, "Knockout. Dulcea știință de a face vânătăi", la Teatrul Excelsior, sau "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei.

Tot de la ora 19.00 se joacă "A douăsprezecea noapte", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Peştele Balon", la Teatrul de Artă, "Siciliana", la Teatrul Dramaturgilor Români, sau "Despre dragoste, cu ură", la Teatrul Elisabeta, în timp ce de la 19.30 se joacă "Operaţiunea Petarda", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin.

Concerte în Bucureşti, joi 23 ianuarie

Cel mai aşteptat concert al serii pare să fie cel susţinut de trupa Iris în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Însă nu este singurul concert special al serii. Alexander Gavrylyuk susţine un concert simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00, în timp ce Titus Constantin lansează albumul "You are" prin intermediul unui concert susţinut în The Pub - Universităţii, de la ora 19.00, eveniment la care printre invitaţii speciali se regăsesc Proconsul, Ducu Bertzi, Laurenţiu Cazan sau Mircea Vintilă.

De asemenea, pe cei de la Toulouse Lautrec îi puteţi vedea în Club Control, de la ora 20.00, iar în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, se desfăşoară un eveniment intitulat "Şaraimanic Bahtalo Unirea", eveniment în cadrul căruia vor străluci "moldovenii din Fanfara Shukar de la 10 Prăjini cu muntenii din Taraful din Mahalaua Bucureștiului".

Petreceri în Bucureşti, joi 23 ianuarie

Joi avem şi câteva petreceri interesante în Bucureşti. De exemplu, în Berăria H, de la ora 17.00, avem "Joia de ieşeală - Şlagărs edition". Evenimentul ţine până după miezul nopţii când ar urma să fie sărbătorită Ziua Principatelor Unite.

Tot joi, însă în Paque Bistro&More, de la ora 21.00, avem "Party no. 2". Evenimentul se adresează în special celor care vor beneficia de o zi liberă vineri, 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor Române, atmosfera urmând a fi întreţinută de DJ Freddy.

