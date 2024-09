Evenimente în Bucureşti, marţi 1 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, spectacole, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 1 octombrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 1 octombrie

Articolul continuă după reclamă

Dintre piesele de teatru programate în Bucureşti în ziua de marţi, 1 octombrie, vă recomandăm "Romeo şi Julieta" la Teatrul Mic, de la ora 19.00, şi "Şeful", la Teatrul Avangardia, de la ora 20.00.

"Romeo şi Julieta", celebra tragedie shakespeariană, este pusă în scenă după o idee a actriţei Liliana Pană, în timp ce "Şeful" are la bază o creaţie a celebrului dramaturg spaniol Eduardo Aldan.

Concerte în Bucureşti, marţi 1 octombrie

Artistul Goran Bregovic revine în faţa fanilor săi din Bucureşti alături de trupa sa şi un concert care se vrea a fi un "Best of", Bregovic urmând să prezinte câteva dintre cele mai de succes piese ale sale din istorie. Concertul lui Goran Bregovic are loc la Sala Palatului şi începe la ora 20.00.

În schimb, la "The Pub" sunteţi aşteptaţi, de la 20.00, la un recital "Alex Pădureanu Trio". Alex Pădureanu, piano, este acompaniat de Ciprian Parghel, bas, şi de Antonio Gutierrez, drums, iar show-ul este garantat "Jazz Club Emil Bizga".

Expoziţii în Bucureşti, marţi 1 octombrie

Este dificil să recomanzi o expoziţie, pentru că într-un final totul ţine de gusturi şi aşteptări. Chiar şi aşa, noi vă recomandăm Şerbana Drăgoescu - "Joc pentru semeni", la Muzeul Colecţiilor de Artă, şi "Young Blood 3.0 | Noul val de artiste contemporane", la Promenada Mall.

"Joc pentru semeni" readuce în atenţia publicului opera plastică a Şerbanei Drăgoescu, în timp ce "Young Blood 3.0 | Noul val de artiste contemporane" se vrea a fi un moment de lansare pentru noul val de artiste contemporane din România.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei IRCC creşte iar. Vă gândiţi să faceţi o refinanţare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰