Evenimente în Bucureşti, marţi 12 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, spectacole, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 12 noiembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 12 noiembrie

Marţi, 12 noiembrie 2024, de la ora 19.00, în Bucureşti se joacă piese de teatru precum "Băiatul Văduvă", la Teatrelli, şi "Far Away", în Aula Magna Politehnica Bucureşti. "Băiatul Văduvă" poartă semnătura lui Eugen Jebeleanu, în timp ce "Far Away" este creaţia autoarei britanice Caryl Churchill.

De asemenea, tot de la ora 19.00 avem şi piese de teatru "Puricele în ureche", piesă care se joacă la Teatrul Elisabeta şi care este o comedie scrisă de Georges Feydeau şi regizată de Şerban Puiu. Îi puteţi vedea pe scenă pe Lucian Ghimisi, Alexandra Velniciuc, Andreas Petrescu, Vasile Calofir, Ştefan Velniciuc, Ştefan Pavel şi alţii.

Concerte în Bucureşti, marţi 12 noiembrie

Capul de afiş al zilei, în materie de concerte, îl reprezintă concertul aniversar susţinut de El Negro & Fanfara Jamaica Teresa în Berăria H, de la ora 20.30. La doi paşi distanţă, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, avem "Seară Voltaj Academy", eveniment prin intermediul căruia sunt promovate tinere talente ce readuc la viaţă melodii binecunoscute.

Tot marţi, Pinholes lansează single-ul "Astenie", în Club Expirat Halele Carol, de la ora 21.30, Ansamblul Apollo susţine un concert la Ateneul Român, de la ora 19.00, iar la Sala Palatului, de la ora 20.00, avem "Rock the Opera", spectacol pus în scenă de dirijorul german Friedemann Riehle, specialist în rock simfonic, şi prin intermediul căruia sunt readuse la viaţă melodii clasice semnate Queen, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Europe și Radiohead.

Petreceri în Bucureşti, marţi 12 noiembrie

Dacă e marţi, în Bucureşti e karaoke. Ca de obicei, avem petreceri cu karaoke în Paque Bistro&More şi în Amo Lounge. În Paque Bistro&More, de la ora 19.00, avem "Karaoke by Marius", iar în AMO Lounge, de la ora 20.00, avem "Karaoke cu premii" pentru cei care au curajul să-şi dezvăluie talentele neobişnuite pe care le au.

Tot marţi, 12 noiembrie 2024, în Control Club, de la ora 22.00, avem "ctrl Brutus", petrecere unde atmosfera este întreţinută de OBEAH, Bexx, Nek, Călin sau legendarul Vlad Dobrescu, de la CTC.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 12 noiembrie

Marţi, 12 noiembrie 2024, poate fi o nouă zi în care să uităm de fotbal. Spunem asta pentru că, de exemplu, în Bucureşti avem meci din Cupa Challenge la volei feminin. De la ora 18.00, în Sala Rapid, echipa gazdă, Rapid Bucureşti, primeşte vizita echipei italiene Roma Volley.

Tot marţi, însă, practic, la doi paşi de Bucureşti, respectiv pe Patinoarul "Allianz-Țiriac Arena", din Otopeni, de la ora 18.30, ar urma să se joace meciul de hochei pe gheaţă dintre Steaua Bucureşti şi HC Csikszereda, din campionatul naţional de hochei pe gheaţă.

