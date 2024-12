Evenimente în Bucureşti, marţi 24 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, spectacole, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 24 decembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 24 decembrie

Marţi, 24 noiembrie 2024, de la ora 19.00, în Bucureşti se joacă piesa de teatru "O zi din viața unui politician fericit", la Teatrul Nou. "O zi din viața unui politician fericit" arată povestea a trei politicieni, Marc, Timotei și Petru, care se întâlnesc pentru o discuție aparent informală și relaxată: prima afacere a celui mai tânăr dintre ei. Pe parcursul acestei inițieri în tainele corupției, Petru primește pilde despre bani aruncați pe geam mulțimilor de sclavi, ziși și alegători, despre jurnaliști care pun întrebări tendențioase, și despre rețele de încălzire termică pe bază de vin. Sub efectul alcoolului tensiunea crește, apar suspiciuni și remușcări, iar prin ironie și umor cei trei se angajează într-un dans al puterii și a influenței.

Concerte în Bucureşti, marţi 24 decembrie

În ceea ce priveşte concertele, marți, 24 decembrie, petrecem în ajun de Crăciun cu un super concert tribut Elvis Presley by Roberto Elvis & The Heartbreakers (Italia). Poţi asculta live cele mai îndrăgite piese ale Regelui precum ”Jailhouse Rock”, ”Can’t help falling in love” sau “Suspicious Minds” în interpretarea lui Roberto Elvis & The Heartbreakers. de la 18:00, la Berăria H.

Petreceri în Bucureşti, marţi 24 decembrie

Dacă e marţi, în Bucureşti e ctrl Brutus: Dirty Disco cu Eugen Rădescu şi Chris Corvin, de la ora 22.00.

