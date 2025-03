Evenimente în Bucureşti, miercuri 26 martie. Ce nu trebuie să ratezi

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 26 martie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 26 martie

Ca de obicei, seara de teatru începe de la ora 19.00 cu piese precum "50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu", la FF Theatre, "Opera de trei parale", la Teatrul Excelsior, "Măscăriciul", Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, sau "Aproape rude", la Restaurant Elisabeta.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "În largul mării", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "D-ale carnavalului", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Club 27", la Teatrul Metropolis, în timp ce de la ora 19.30 se joacă "Cancun", la Teatrul Nottara - Sala George Constantin, iar de la ora 20.00 se joacă "Soţ de vânzare", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 26 martie

Miercuri avem, în Bucureşti, concerte susţinute de Fără Zahăr, în Quantic Pub, de la ora 19.00, Răzvan Suma, la Sala Radio, de la ora 19.00, Irina Rimes, în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00, sau Celelalte Cuvinte, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Alexu and The Voices Inside lansează albumul "Micile victorii" prin intermediul unui concert susţinut în The Pub – Universității, de la ora 20.00, iar în Dancing Lobster avem Fado Nights, de la ora 19.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 26 martie

Liga Naţională de baschet feminin continuă, miercuri, cu un meci jucat între CS Agronomia Bucureşti şi ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe. Partida se joacă în Sala Agronomia, de la ora 17.00.

În schimb, Liga Naţională de volei feminin continuă cu un meci jucat în Sala Dinamo, de la ora 14.00. Dinamo Bucureşti primeşte replica formaţiei CSO Voluntari. Un alt meci feminin, însă de handbal, se joacă în Sala Rapid, de la ora 17.30, Rapid Bucureşti primind replica formaţiei CSM Bucureşti.

De departe cel mai aşteptat eveniment sportiv al zilei de miercuri este meciul din Liga Campionilor la handbal masculin dintre Dinamo Bucureşti şi Magdeburg. Partida se joacă în Sala Polivalentă, de la ora 19.45.

