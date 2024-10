Evenimente în Bucureşti, miercuri 30 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 30 octombrie 2024

Miercuri, 30 octombrie 2024, se joacă, printre altele, "Ţinutul din miezul verii", la Teatrul Mic - Sala Atelier, de la ora 18.30, "Dar, dacă?", la Teatrul de Artă, de la ora 19.00, sau "Despre dragoste, cu ură", la Teatrul Elisabeta, de la ora 19.00.

De asemenea, miercuri mai avem "Domnul Ibrahim şi florile din Coran", după Eric-Emmanuel Schmitt, la Teatrul Metropolis, de la ora 19.30, şi "Ședință cu părinții", piesă ce poartă semnătura lui Bathsheba Doran, la Teatrul Nou, de la ora 20.00.

Concerte în Bucureşti, miercuri 30 octombrie 2024

Din punctul de vedere al concertelor programate miercuri, în primul rând trebuie să amintim că Direcţia 5 susţine un recital în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Preţul unui bilet variază între 119 şi 190 de lei, în funcţie de loc şi de momentul în care sunt achiziţionate.

De asemenea, trupa "Backt in Business" susţine un concert în The Pub Universităţii, de la ora 20.00. Trupa "Back in Business" înseamnă Alexandra Sîrghi – voce, Cristi “Cain” – voce, Piki – tobe, Cristi Dimitriu – percuție, Bamby – bass, Robert Enache – chitară şi Cristi Pup – clape.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 30 octombrie 2024

La capitolul expoziţii trebuie precizat că sunt, în continuare, disponibile pentru a fi vizitate expoziţii precum "Arheologie digitală: Trecutul medieval al Bucureștiului dintr-o perspectivă ceramică" şi "Dinamica palatelor voievodale de la București și Târgoviște în perioada medievală", ambele deschise la Palatul Şuţu.

De asemenea, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană pot fi vizitate, în continuare, expoziţiile "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor" şi "Being Nina". Ultimele informaţii arată că ambele expoziţii ar urma să fie deschise cel puţin şi în prima jumătate a lunii noiembrie.

