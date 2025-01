Evenimente în Bucureşti, vineri 17 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 17 ianuarie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 17 ianuarie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 17 ianuarie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30 cu piesa "Legături primejdioase", care se joacă la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora 19.00 sunt programate piese precum "Încă nu, dar o să fie ... ", la Teatrul Elisabeta, "Capşa noaptea", la FF Theatre, "Bârfe, zvonuri şi minciuni", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Oraşul nostru", la Teatrul Excelsior.

Şi tot de la ora 19.00 se joacă şi "Oedip", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Don Juan", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "La Pulce", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, şi "Menajeria de sticlă", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Spectacole în Bucureşti, vineri 17 ianuarie

La Opera Naţională Bucureşti se joacă vineri, de la ora 18.30, spectacolul "Elixirul dragostei", după "L’elisir d’amore", de Gaetano Donizetti. Specialiştii susţin, despre acest spectacol, că este o operă pe cât de fermecătoare, pe atât de amuzantă.

Vorbim despre o poveste despre modelul tânărului adolescent îndrăgostit, cu puțină experiență de viață, care crede în iluzia unui medicament în stare să-i rezolve problemele în dragoste.

Concerte în Bucureşti, vineri 17 ianuarie

Seara de concerte începe la ora 19.00, cu concertul simfonic susţinut de Eva Gevorgyan la Ateneul Român. Solista va fi susţinută de Orchestra Filarmonicii George Enescu, cu Julian Rachlin în postura de dirijor.

Trupele Pinholes și Getchoo susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 20.00, Tony Baboon Band susţine un concert în Uzina Coffee, de la ora 20.00, iar trupa Red Parlament susţine un concert în True Club, de la ora 22.00.

Expoziţii în Bucureşti, vineri 17 ianuarie

La Muzeul Ţăranului Român pot fi vizitate câteva expoziţii extrem de interesante precum "Dobrogea", expoziție de pictură de Ammar Alnahhas, sau "Imaginarium: lumea celor nevăzute", expoziţie de pictură, colaj textil, instalaţie şi asamblaj.

De asemenea, la Muzeul Naţional de Artă Contemporană pot fi vizitate expoziţii precum "Ioana Nemeș. All times at once", "Stela Lie. Acasă", "Linii paralele. Aventuri ale modernității în Croația 1949–1998" sau "Răsucirea. Triumful provinciei, amurgul imperiilor".

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 17 ianuarie

Vineri, 17 ianuarie, se reia campionatul naţional de fotbal, iar în Bucureşti, de la ora 20.00, pe Arena Naţională, se joacă meciul dintre FCSB, campioana naţională en-titre, şi echipa AFC Hermannstadt.

FCSB este obligată să joace încă de vineri meciul din campionat pentru a avea cât mai mult timp la dispoziţie pentru a pregăti meciul cu Qarabag Agdam din Europa League, din deplasare, de joi, 23 ianuarie.

