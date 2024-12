Evenimente în Bucureşti, vineri 6 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 6 decembrie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente ce i-ar putea interesa pentru vineri, 6 decembrie 2024, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 6 decembrie

Avem aproape o duzină de piese de teatru care se joacă vineri în Bucureşti şi toate au aceeaşi oră de începere, ora clasică, 19.00. Şi, într-adevăr, este greu să alegi, pentru că sunt programate piese extrem de interesante, de la "Bucluc la Operă", la Teatrul Elisabeta, şi "Tache, Ianke şi Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei şi până la "Fă-mi loc!", la Palatul Naţional al Copiilor.

De asemenea, mai sunt programate, printre altele, "Dar, dacă? – O Călătorie în Universul Feminin", la Teatrul de Artă Bucureşti, "Arta la domiciliu", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, "Lexiconul amar", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, "Menajeria de sticlă", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Scapă-mă de nevastă-mea!", la Teatrul În Culise.

Concerte în Bucureşti, vineri 6 decembrie

Avem o nouă seară plină de concerte de top, de la show-ul celor de la Cargo, care se desfăşoară la Arenele Romane, de la ora 19.00, şi concertul simfonic susţinut de Daniel Hope, la Ateneul Român, tot de la ora 19.00, şi până la concertul susţinut de cei de la Zdob şi Zdub în Berăria H, de la ora 21.45.

Dar, peste toţi şi toate considerăm că cel mai atractiv concert al serii poate fi cel susţinut de Ştefan Bănică la Sala Palatului, de la ora 19.30. Este doar primul din seria de trei concerte tradiţionale de Crăciun, artistul urmând a-şi da întâlnire cu fanii şi pe 7 şi 8 decembrie, de la aceeaşi oră, 19.30.

Petreceri în Bucureşti, vineri 6 decembrie

Ca în fiecare seară de vineri, şi pe 6 decembrie avem multe petreceri programate în Bucureşti. De exemplu, în Daimon Pool&Club, de la ora 20.00, avem "Winter is coming", petrecere pe ritmuri de salsa, bachata, afro şi kizomba, iar în B52 The Club avem o nouă petrecere retro, "Back to the Future", cu Bogdan Nicolescu.

În Gilda Music Lounge, de la ora 22.00, avem o altă petrecere cu iz retro, "Nostalgilda", iar în Control Club avem, pe rând, sesiuni cu Joji Chissu, TCFC şi DVS1, iar preţul biletelor variază între 30 şi 60 de lei.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 6 decembrie

Deşi este abia vineri, avem deja mai multe evenimente sportive programate în Bucureşti. De exemplu, de la ora 17.30 se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Constanţa, iar de la ora 14.00 se joacă meciul de rugby dintre Dinamo Bucureşti şi SCM Timişoara, meci contând pentru Cupa României la rugby.

De asemenea, avem şi două meciuri de handbal masculin, ambele în Sala Apollo. De la ora 14.00 se joacă meciul dintre CSA Steaua Bucureşti şi CSM Vaslui, iar de la ora 17.30 se joacă meciul dintre CSM Bucureşti şi CSM Făgăraş.

Târguri în Bucureşti, vineri 6 decembrie

Pe lângă tradiţionalele târguri de Crăciun deschise în Piaţa Constituţiei, Parcul Drumul Taberei, Laminor Arena sau Opera Comică pentru Copii, târguri care sunt deschise pe parcursul mai multor săptămâni, în acest weekend avem şi târguri speciale de Sfântul Nicolae.

Astfel, la Muzeul Satului avem deschis, chiar în perioada 2-8 decembrie 2024, un târg special de Moş Nicolae, în timp ce la Muzeul Ţăranului Român este deschis un târg special de Sfântul Nicolae în perioada 6-8 decembrie 2024.

