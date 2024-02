Rezultate LOTO 6/49 - duminică 11 februarie 2024. Numerele câștigătoare la tragerile loto

Rezultate LOTO 6/49 . Duminica, 11 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie , Loteria Romana a acordat 20.777 de castiguri in valoare totala de peste 1,44 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6/49. Duminica, 11 februarie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Romana a acordat 20.777 de castiguri in valoare totala de peste 1,44 milioane de lei.

Rezultate LOTO duminică 11 februarie 2024

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 26, 11, 22, 40, 44 + 10

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 839947

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 866079

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 9649085

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 12, 15, 23, 19, 24, 22

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 22, 30, 36, 48, 35, 13

Rezultate LOTO 6 din 49. Premiile puse în joc azi, 11 februarie 2024

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 30,82 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8 milioane de lei (peste 1,62 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 25,25 milioane de lei (peste 5,07 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 714.300 de lei (peste 143.500 de euro), iar la categoria a III-a se inregistreaza un report in valoare de peste 55.400 de lei (peste 11.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 115.000 de lei (peste 23.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 166.200 de lei (peste 33.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 47.600 de lei.

Rezultate LOTO - Ultimele câştiguri la LOTO

La tragerea Loto 5/40 de joi, 8 februarie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 118.584,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Slobozia.

La tragerea Noroc de joi, 8 februarie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 75.405,24 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila Amparcat.ro.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰