Ridichea albă Daikon - reţete, beneficii şi proprietăţi

Tot mai mulţi români caută remedii pentru a-şi îmbunătăţi stilul de viaţă şi chiar aş prelungi viaţa. Din acest motiv, avem români care au început să consume, în mod constant, fructe liofilizate sau avem români care consumă tot felul de produse considerate sănătoase.

În această categorie, a românilor interesaţi de evoluţia organismului lor, îi putem trece lejer şi pe cei care au devenit tot mai interesaţi în a consuma ridichii albe Daikon.

Ce este ridichea Daikon

Ridichea albă Daikon provine din Japonia şi China şi are, evident, în mare măsură, culoarea albă. Spunem în mare măsură pentru că există, rar, posibilitatea ca ridichea Daikon să fie verde în partea de sus.

Conform springfarma.com, ridichea nu este atât de iute precum alte ridichi, iar după gătire poate avea chiar un gust dulceag, textura fiind destul de fermă, delicată şi fragedă.

Proprietăţile ridichei Daikon

Sursa amintită precizează că ridichea Daikon are puţine calorii, 61, dar are 14 grame de carbohidraţi, două grame de proteine şi cinci grame de fibre şi poate asigura cantităţi importante de vitamina C, calciu, cupru, magneziu şi potasiu pentru organismul uman.

Graţie proprietăţilor pe care le are, ridichea albă Daikon este utilizată mai mereu în bucătăria asiatică, fiind o legume versatilă, care se poate pregăti într-o mulţime de moduri.

Beneficiile ridichei Daikon pentru sănătate

Beneficiile ridichei Daikon pentru sănătate sunt nenumărate. Vitamina C din ridichea albă Daikon este excelentă pentru funcţionarea normală a organismului, pentru sistemul imunitar, ajută la repararea şi la creşterea ţesuturilor importante din organism.

De asemenea, consumul de ridiche Daikon scade riscul apariţiei bolilor de inimă, ajută la evitarea apariţiei diabetului sau a bolilor neurodegenerative, creşte speranţa de viaţă, ajută la prevenirea inflamaţiei ficatului, a ulcerelor, a problemelor cu stomacul sau a infecţiilor urinare.

Nu în ultimul rând, ridichea albă Daikon are efecte puternice antimicrobiene şi antibacteriene, protejează vasele de sânge şi încurajează repararea lor rapidă, în cazul în care apar probleme locale.

Ce reţete poţi pregăti cu ridichea albă Daikon

Ridichea albă Daikon poate fi pregătită în numeroase feluri. De exemplu, poate înlocui tăiţeii în toate preparatele clasice din bucătăria asiatică. Se pot face chipsuri şi sosuri pe bază de ridiche albă Daikon. De asemenea, pot fi obţinute toppinguri deosebite.

Nu în ultimul rând, trebuie precizat că ridichea albă Daikon poate fi utilizată chiar şi în prepararea unor deserturi. Se pot pregăti prăjituri şi torturi doar cu ridichea albă uşor gătită.

