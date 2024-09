Zile libere legale în 2025. Anul viitor se anunţă a fi plin de minivacanţe

2025 se anunţă a fi un an extrem de norocos pentru români, măcar din punctul de vedere al zilelor libere legale, astfel că este posibil să avem un an plin de minivacanţe.

Aproximativ 75% din anul 2024 s-a dus. Am depăşit inclusiv vacanţa de vară, am intrat în toamnă şi ne pregătim deja pentru mult aşteptatele sărbători de iarnă şi sfârşitul de an.

Este important să facem deja planuri, inclusiv pentru anul viitor, şi să luăm în calcul, la realizarea acestor planuri, faptul că 2025 se anunţă, deja, a fi un an plin de minivacanţe pentru români.

Spunem asta pentru că, la o simplă privire aruncată asupra calendarului pe anul viitor, remarcăm că cele mai multe dintre zilele libere legale pică în mijlocul săptămânii şi pot fi legate de weekenduri.

Zile libere legale în 2025

Din start remarcăm că sunt mari şanse să începem anul 2025 cu o minivacanţă generoasă. Avem liber miercuri, 1 ianuarie, şi joi, 2 ianuarie, de Anul Nou, dar şi luni, 6 ianuarie, de Boboteaza, şi marţi, 7 ianuarie, de Sfântul Ioan Botezătorul, astfel că este foarte posibil ca şi ziua de vineri, 3 ianuarie, să fie declarată liberă, pentru ca cei mai mulţi dintre români să poată lega toate aceste libere de weekendul 4-5 ianuarie.

Tot în ianuarie 2025, românii mai au liber pe 24, de Ziua Unirii Principatelor Române. Această zi pică într-o zi de vineri şi deci poate fi legată de weekendul 25-26 ianuarie.

Apoi avem, practic, minivacanţa de Paşte, din aprilie. Sunt libere legale zilele de vineri, 18 aprilie, Vinerea Mare, şi duminică, 20 aprilie, şi luni, 21 aprilie, primele două zile de Paşte.

Ziua Muncii, 1 mai, pică într-o zi de joi, astfel că este foarte posibil să fie declarată zi liberă şi ziua de vineri, 2 mai, pentru a lega 1 mai de weekendul 3-4 mai.

În iunie avem liber de Ziua Copilului, 1 iunie, dar care pică într-o zi de duminică în 2025 şi o minivacanţă de trei zile de Rusalii, weekendul 7-8 iunie plus ziua de luni, 9 iunie.

Adormirea Maicii Domnului aduce o nouă minivacanţă de trei zile pentru că 15 august 2025 pică într-o zi de vineri ce poate fi legată de weekendul 16-17 august 2025.

Şi sfârşitul de an 2025 ne aduce două minivacanţe. Prima este de Sfântul Andrei şi Ziua Naţională a României, chiar dacă Sfântul Andrei pică duminică, 30 noiembrie, putem lega weekendul respectiv, 29-30 noiembrie, de ziua de luni, 1 decembrie, care, de asemenea, este considerată zi liberă legală, pe 1 decembrie fiind Ziua Naţională a României.

A doua minivacanţă din decembrie 2025 este de Crăciun. Avem liber joi, 25 decembrie, şi vineri, 26 decembrie, astfel că putem lega zilele respetive de weekendul 27-28 decembrie.

1 ianuarie, miercuri - Anul Nou

2 ianuarie, joi - Anul Nou

6 ianuarie, luni - Boboteaza

7 ianuarie, marți - Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie, vineri - Ziua Unirii Principatelor Române

18 aprilie, vineri - Vinerea Mare

20 aprilie, duminică - Paștele

21 aprilie, luni - Paștele

1 mai, joi - Ziua Muncii

1 iunie, duminică - Ziua Copilului

8 iunie, duminică - Rusalii

9 iunie, luni - Rusalii

15 august, vineri - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie, duminică - Sfântul Andrei

1 decembrie, luni - Ziua Națională a României

25 decembrie, joi - Crăciunul

26 decembrie, vineri - Crăciunul

