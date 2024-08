Este reacţia şocată a Anei Bărbosu când a aflat că a rămas fără medalia de bronz. Gimnasta flutura deja tricolorul când a văzut că deciza a fost întoarsă de arbitri. A trecut de la extaz la agonie. Iar sportivele noastre, care visau la podium, au fost copleşite de lacrimi. "Noi am încercat să ridicăm România cât am putut de mult. Am muncit atât de mult şi am încercat să fac un exerciţiu la sol foarte bun. Şi au scos-o pe americancă pe locul 3", a declarat Sabrina Voinea. "A fost un vis împlinit pentru câteva secunde, după aceea arbitrele au decis altceva", a declarat Ana Bărbosu.

Cele două sportive şi-au anunţat retragerea din activitate

Ana Bărbosu şi Sabrina Voinea erau la egalitate, pe locul trei, după finala la sol. Singura rivală care le putea sufla bronzul, americanca Jordan Chiles, a obţinut iniţial o notă sub cea a româncelor. Însă echipa SUA a făcut contestaţie. Şi a avut câştig de cauză. Chiles a ajuns de pe locul 5 pe locul 3, cu 13.766 puncte. Gimnastele noastre au fost nevoite să se mulţumească cu locurile 4 şi 5. "Nu ştiu ce au văzut arbitrele de au scos-o pe ea pe locul trei", a declarat Sabrina Voinea. "A fost decizia arbitrelor, nu ştiu să spun din ce cauză au făcut decizia", a declarat Ana Bărbosu.

Decizia arbitrelor este de neînţeles şi pentru Nadia Comăneci, care a văzut totul de la câţiva metri distanţă. "Au spus că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei şi ieşit puţin afară din linie. Ceea ce eu nu am văzut. Dar au refăcut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi, ea a avut valoarea de 6 la dificultate. Eu am sărit din scaun ca să mă duc să mă îmbrăţişez şi, până am ajuns acolo, scorul nu era...Toată sala s-a aşteptat să vadă o notă mult mai mare pentru Sabrina, şi eu am crezut că va trece pe doi. Plus că nu am văzut că a ieşit afară", a declarat Nadia Comăneci.

La final, podiumul a fost ocupat de brazilianca Rebeca Andrade şi americancele Simone Biles şi Jordan Chiles. Deşi sportivele au promis că nu vor lăsa dezamăgirea de ieri să le afecteze evoluţiile viitoare, aseară, mama Sabrinei Voinea, care este şi antrenoarea acesteia, a anunţat printr-o postare pe Facebook că fiica sa se retrage din gimnastică. Camelia Voinea a postat mai multe capturi video din care reiese că Sabrina nu a ieşit din spaţiul de concurs. Mama gimnastei susţine că incidentul de ieri le-a obligat să anunţe retragerea din activitatea competiţională, mai ales că nimeni nu luptă pentru drepturile lor.

