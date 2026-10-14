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Bernadette Szocs și Elizabeta Samara s-au calificat în sferturi, la dublu, la Europenele de tenis de masă

Bernadette Szocs (dreapta) şi Eliza Samara Bernadette Szocs (dreapta) şi Eliza Samara
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| Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.10.2026, 13:02 | Modificat la 14.10.2026, 13:05

Campionatul European individual de tenis de masă 2026 se desfăşoară în Slovenia, la Ljubljana. Miercuri, sportivii români, atât pe tabloul masculin, cât şi cel feminin, luptă LIVE în AntenaPLAY.

Andreea Dragoman şi Adina Diaconu au fost eliminate din proba de dublu feminin, după ce au cedat, 0-3 (12-14, 5-11, 7-11), cu Prithika Pavade şi Charlotte Lutz, reprezentantele Franţei.

În schimb, Bernadette Szocs și Elizabeta Samara s-au calificat în sferturile probei de dublu, după 3-0 (11-9, 11-8, 11-6), cu Lea Rakovac şi Hana Arapovic, din Croaţia.

În programul zilei de miercuri urmează meciurile:

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Dublu mixt – Sferturi

Eduard Ionescu/Bernadette Szocs – Thibault Poret/Prithika Pavade (Franța), miercuri, ora 13:30

Simplu masulin – Primii 64

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Ovidiu Ionescu – Patrick Franziska (Germania), miercuri, ora 16:05

Andrei Istrate – Tom Jarvis (Anglia), miercuri, ora 15:15

Eduard Ionescu – Adam Szudi (Ungaria), miercuri, ora 16:55

Iulian Chirița – Ricardo Walther (Germania), miercuri, ora 15:15

Simplu feminin – Primele 64

Adina Diaconu – Christina Kallberg (Suedia), miercuri, ora 20:55

Elizabeta Samara – Ece Harac (Turcia), miercuri, ora 20:05

Elena Zaharia – Tin-Tin Ho (Anglia), miercuri, ora 21:45

Ioana Sîngeorzan – Margaryta Pesotska (Ucraina), miercuri, ora 20:55

Andreea Dragoman – Nina Skerbinz (Austria), miercuri, ora 20:55

Bernadette Szocs – Sofia-Xuan Zhang (Spania), miercuri, ora 19:15

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