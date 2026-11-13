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Bernadette Szocs, victorie spectaculoasă şi calificare în sferturile de finală la WTT Contender Istanbul 2026

Bernadette Szocs, victorie spectaculoasă şi calificare în sferturile de finală la WTT Contender Istanbul 2026 Bernadette Szocs, victorie spectaculoasă şi calificare în sferturile de finală la WTT Contender Istanbul 2026 - Facebook - Federaţia Română de Tenis de Masă
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.11.2026, 15:32 | Modificat la 13.11.2026, 15:41

Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale probei de simplu feminin la WTT Contender Istanbul 2026.

Românca aflată pe locul 22 mondial a avut parte de un duel intens cu Wang Xiaotong (China, #94 mondial), care a început mai bine confruntarea şi a câştigat primele două seturi, cu 11-9 şi 11-6. Condusă cu 2-0, sportiva noastră a găsit resursele pentru o revenire spectaculoasă, a schimbat ritmul jocului şi a pus tot mai multă presiune pe adversară.

Cu mai multă precizie în execuţii, lovituri curajoase şi o strategie care i-a permis să preia iniţiativa în schimburile de mingi, Bernadette Szocs a câştigat următoarele două seturi şi a împins meciul în decisiv. Într-un final echilibrat, în care fiecare punct a pus la încercare stăpânirea de sine a celor două sportive, tricolora şi-a păstrat luciditatea în joc şi a închis meciul la 3-2 (9-11, 6-11, 11-9, 11-5, 13-11).

În faza anterioară, Szocs a trecut de Elizabeta Samara, scor 3-1 (7-11, 13-11, 11-6, 11-5).

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Cele două românce sunt colege la dublu feminin, fază în care înfruntă astăzi în sferturi perechea franceză Jia Nan Yuan/Prithika Pavade.

 WTT Contender Istanbul 2026 e LIVE în AntenaPlay

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M.U.
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