Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs s-a calificat în sferturile de finală ale probei de simplu feminin la WTT Contender Istanbul 2026.

Bernadette Szocs, victorie spectaculoasă şi calificare în sferturile de finală la WTT Contender Istanbul 2026 - Facebook - Federaţia Română de Tenis de Masă

Românca aflată pe locul 22 mondial a avut parte de un duel intens cu Wang Xiaotong (China, #94 mondial), care a început mai bine confruntarea şi a câştigat primele două seturi, cu 11-9 şi 11-6. Condusă cu 2-0, sportiva noastră a găsit resursele pentru o revenire spectaculoasă, a schimbat ritmul jocului şi a pus tot mai multă presiune pe adversară.

Cu mai multă precizie în execuţii, lovituri curajoase şi o strategie care i-a permis să preia iniţiativa în schimburile de mingi, Bernadette Szocs a câştigat următoarele două seturi şi a împins meciul în decisiv. Într-un final echilibrat, în care fiecare punct a pus la încercare stăpânirea de sine a celor două sportive, tricolora şi-a păstrat luciditatea în joc şi a închis meciul la 3-2 (9-11, 6-11, 11-9, 11-5, 13-11).

În faza anterioară, Szocs a trecut de Elizabeta Samara, scor 3-1 (7-11, 13-11, 11-6, 11-5).

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Cele două românce sunt colege la dublu feminin, fază în care înfruntă astăzi în sferturi perechea franceză Jia Nan Yuan/Prithika Pavade.

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