Jucătoarea română Bernadette Szocs s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de tenis de masă WTT Star Contender Muscat, competiţie dotată cu premii în valoare totală de circa 300.000 de dolari şi care este transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Bernadette Szocs, considerată favorită 5 la turneul din Oman, s-a calificat în semifinale în stil mare, după ce a obţinut două victorii într-o singură zi, 3-0 (11-9, 11-4, 11-6) cu Sachi Aoki, din Japonia, şi 3-1 (11-8, 12-10, 7-11, 11-7) cu Joo Cheon Hui, din Coreea de Sud, favorită 3.

Graţie celor două victorii, Bernadette Szocs şi-a asigurat minim 270 de puncte în clasamentul internaţional şi un cec în valoare de 4.250 de dolari. Pentru accederea în marea finală, sportiva noastră o va înfrunta pe Honoka Hashimoto, din Japonia, a doua favorită a turneului, sportivă care a trecut vineri de Kim Seong Jin, din Coreea de Sud, 3-0 la seturi, şi de Cheng I Chin, din Taipei, favorită 10, de asemenea 3-0 la seturi.

Este a 3-a semifinală bifată de Bernadette Szocs la WTT Star Contender Muscat. Alături de Elizabeta Samara a ajuns până în semifinalele turneului de dublu feminin, 0-3 la seturi cu japonezele Satsuki Odo şi Sakura Yokoi, iar alături de Eduard Ionescu a ajuns până în semifinalele turneului de dublu mixt, 1-3 la seturi cu francezii Esteban Dorr şi Jia Nan Yuan.