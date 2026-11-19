Bernadette Szocs, a 5-a favorită a competiţiei, s-a calificat, joi, în optimile de finală ale WTT Star Contender Muscat 2026, competiţie de tenis de masă dotată cu premii în valoare de 300.000 de dolari şi care este transmisă în direct şi în exclusivitate, în România, de AntenaPLAY .

Bernadette Szocs s-a calificat în optimile turneului de tenis de masă WTT Star Contender Muscat 2026 - Profimedia

Sportiva noastră a trecut greu, 3-2 la seturi, de Wei Jing Ming, din China, jucătoare ajunsă pe tabloul principal al competiţiei după ce a trecut de calificări. Totuşi, Bernadette Szocs s-a impus după ce a reuşit o revenire formidabilă, românca fiind condusă cu 2-0 la seturi, înainte de a se impune, scor 7-11, 14-16, 11-9, 11-6, 11-4.

Andreea Dragoman, 0-3 cu Kaho Akae, din Japonia, şi Eliza Samara, favorită 14, 1-3 cu Wang Xiao Tong, din China, au părăsit competiţia încă din 16-imi, în timp ce Elena Zaharia urmează să joace, joi seara, împotriva sportivei Elizabet Abraamian, din Rusia, favorită 8.

La masculin, Iulian Chiriţă s-a calificat şi el în optimi, după o victorie mare, 3-2, cu francezul Simon Gauzy, favorit 13, în timp ce Eduard Ionescu, venit din calificări, a pierdut, 1-3, cu chinezul Li Tian Yang.