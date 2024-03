Bernie Ecclestone susține că Massa are dreptate să dea Formula 1 în judecată pentru a-şi primi titlul mondial din 2008. Ecclestone, printre cei daţi în judecată de fostul pilot

Avocații fostului pilot brazilian de la Ferrari au anunțat, luni, o acțiune în justiție împotriva Formula One Management (FOM), a Federației Internaționale de Automobilism (FIA) și a lui Ecclestone. Pilotul de 42 de ani cere, de asemenea, despăgubiri pentru pierderi financiare estimate la aproximativ 64 de milioane de lire sterline plus dobânzi pentru că a ratat titlul la un singur punct în fața britanicului Lewis Hamilton.

FIA nu au comentat acțiunea juridică a brazilianului

Ecclestone a declarat pentru Reuters, prin telefon din Brazilia, că, dacă ar fi fost managerul lui Massa, l-ar fi sfătuit să acționeze în Anglia. „Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face este să dea în judecată în Anglia. El vrea ceva simplu, așa că va fi simplu. Nimeni nu are nimic de împărțit. Așa că vom aștepta și vom vedea", a declarat britanicul în vârstă de 93 de ani. „S-ar putea să îl ajute dacă un judecător englez iese și spune ceva în favoarea lui, ar fi bine pentru el".

Ecclestone are o mulțime de experiență în sistemul juridic britanic, cea mai recentă fiind în octombrie anul trecut, când a plătit 652,6 milioane de lire sterline, dar a fost scutit de o pedeapsă cu închisoarea după ce a pledat vinovat de inducerea în eroare a autorității fiscale britanice cu privire la activele din străinătate. În 2014, el a câștigat un proces la Înalta Curte intentat împotriva sa de compania media germană Constantin Medien, care ceruse daune de 100 de milioane de dolari în urma vânzării unei participații în F1, cu opt ani mai devreme.

În același an, el a plătit 100 de milioane de dolari pentru a pune capăt unui proces de luare de mită în Germania. Cererea lui Massa a făcut uz de un citat al lui Ecclestone pentru site-ul german F1 Insider, în care se afirma că brazilianul ar fi trebuit să fie campion mondial în 2008 și că a fost „privat de titlul pe care îl merita" din cauza unui scandal la Marele Premiu din Singapore.

Ecclestone a repetat că nu-și amintește să fi spus așa ceva și a spus că a încercat, în zadar, să găsească o înregistrare. Massa conducea acea cursă din pole position când compatriotul său Nelson Piquet Jr s-a izbit cu Renault-ul său de zid în turul 14 din 61, declanșând intervenția mașinii de siguranță. Coechipierul lui Piquet, Fernando Alonso, a câștigat cursa, în timp ce Massa nu a reușit să puncteze după o oprire la boxe greșită.

Piquet a dezvăluit în 2009 că șefii echipei, care au fost ulterior excluși, i-au ordonat să abandoneze.

Massa vrea ca FIA să recunoască faptul că și-a încălcat propriile reglementări prin faptul că nu a investigat imediat accidentul și nu a anulat rezultatul cursei, ceea ce l-ar fi făcut campion. FIA, cu sediul la Paris, și FOM, cu sediul la Londra, parte a companiei americane Liberty Media, nu au comentat acțiunea juridică a brazilianului.

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

https://antenaplay.ro/live/formula-1-live

https://antenaplay.ro/live/formula-2-live

https://antenaplay.ro/live/formula-3-live

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vi se pare că legile sunt prea blânde pentru cei care torturează animale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰