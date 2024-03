Felipe Massa dă în judecată Formula 1 pentru titlul mondial din 2008

Brazilianul Felipe Massa, în vârstă de 42 de ani, a intentat un proces la Înalta Curte din Londra împotriva Formula One Management (FOM), a fostului şef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, şi a FIA. Fostul pilot Ferrari speră să obţină recunoaşterea faptului că ar fi trebuit să fie campion mondial în 2008 şi o compensaţie financiară, informează news.ro. Antena este casa Formulei 1™ în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse ale celui mai spectaculos sezon din istoria legendară a acestui sport vor fi transmise integral de posturile Antena şi platforma AntenaPLAY.

Titlul din 2008, primul din cele şapte câştigate de Lewis Hamilton, a fost decis la limită, brazilianul terminând la doar un punct în spatele britanicului. Însă Massa consideră că a fost nedreptăţit la Marele Premiu din Singapore, a 15-a cursă din cele 18 în program în acel an, câştigată de spaniolul Fernando Alonso (Renault).

Ce s-a întâmplat în sezonul 2008, la primul titlu câştigat de Lewis Hamilton

Brazilianul insistă că, pentru a favoriza victoria lui Alonso, echipa i-a ordonat celui de-al doilea pilot, Nelson Piquet Jr, să părăsească deliberat pista şi să intre cu maşina sa într-un parapete.. Alonso, aflat doar pe locul 15 pe grila de start, tocmai alimentase în momentul accidentului, iar intervenţia maşinii de siguranţă i-a permis să depăşească toţi ceilalţi piloţi, care au intrat la rândul lor la boxe.

În schimb, Massa, care conducea cursa în momentul accidentului, a avut parte de o oprire de coşmar, brazilianul pornind din nou cu furtunul de realimentare încă ataşat de monopost. El a terminat pe locul 13, în afara punctelor, în timp ce Hamilton, pe locul trei, a obţinut puncte preţioase în lupta sa pentru titlu.

Nelson Piquet Jr. a dezvăluit în sezonul următor că a provocat în mod deliberat accidentul la indicaţiile echipei sale. Iar Bernie Ecclestone, şeful principal al F1 la acea vreme, a recunoscut într-un interviu acordat anul trecut că clasamentul GP-ului din Singapore nu ar fi trebuit validat şi că titlul de campion mondial ar fi trebuit să revină brazilianului.

"Domnul Massa solicită declaraţii potrivit cărora FIA şi-a încălcat regulamentul prin faptul că nu a deschis rapid o anchetă privind accidentul lui Nelson Piquet Junior la Marele Premiu al Singapore din 2008 şi că, dacă ar fi acţionat în mod corespunzător, domnul Massa ar fi câştigat Campionatul Mondial de piloţi în acel an", a explicat într-un comunicat firma de avocatură braziliană care îl reprezintă pe Felipe Massa. "De asemenea, domnul Massa cere despăgubiri pentru pierderile financiare semnificative cauzate de eşecul FIA, în care domnul Ecclestone şi FOM au fost, de asemenea, complici", au adăugat avocaţii.

