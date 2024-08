Controversata campioană Imane Khelif a depus o plângere pentru atacuri online feroce. Elon Musk şi J. K. Rowling, printre reclamaţi

Avocatul Nabil Boudi a precizat că au fost menţionate şi "alte" personalităţi care au atacat-o pe Imane Khelif. "Donald Trump a scris pe Twitter [despre Imane Khelif], aşa că, indiferent dacă este numit sau nu în plângerea noastră, [numele său] va apărea în procedură", a adăugat avocatul.

După ce Imane Khelif a câştigat meciul din optimi împotriva italiencei Angela Carini, ea a fost ţinta unei vaste campanii de hărţuire online. Mii de mesaje au fost postate zilnic pe reţelele de socializare, în special pe X, de către internauţi care susţineau că pugilista nu este femeie.

Printre aceştia s-a numărat şi Elon Musk, care a transmis un mesaj transfob în sprijinul Angelei Carini. şi J. K. Rowling, care a scris mai multe mesaje împotriva sportivei algeriene. În ceea ce îl priveşte pe Donald Trump, acesta a reacţionat în cadrul unei reuniuni, spunând că va "împiedica bărbaţii să participe la competiţiile feminine".

Elon Musk a reacţionat răspunzând "cu siguranţă încearcă" unui utilizator de internet care a spus pe X: "Pot ei să interzică să se spună adevărul?"

"Un linşaj digital"

În ciuda zecilor de mii de mesaje împotriva sa, Imane Khelif a câştigat toate meciurile de la Jocurile Olimpice de la Paris, obţinând medalia de aur în finala împotriva thailandei Janjaem Suwannapheng.

Într-un comunicat de presă publicat vineri, în care anunţa plângerea pentru hărţuire online, Nabil Boudi scria că "ancheta penală va stabili cine a fost în spatele acestei campanii misogine, rasiste şi sexiste, dar va trebui să se uite şi la cei care au alimentat acest linşaj digital".

"Am fost subiectul unor atacuri şi al unei campanii feroce şi acesta este cel mai bun răspuns pe care îl pot da. Răspunsul a fost întotdeauna în ring", a declarat Khelif. "Sunt pe deplin eligibilă să particip, sunt o femeie ca oricare alta. M-am născut femeie, am trăit ca o femeie şi am concurat ca o femeie", a insistat ea.

