Angela Carini era la abia secunda 46 a meciului dintre ea şi pugilista algeriană Imane Khelif, când a abandonat lupta. Spune că s-a retras pentru că a fost lovită cel mai tare din toată cariera.

"Am simţit o durere puternică în zona nasului, nu e în firea mea să renunţ, dar am spus că e prea mult şi am pus capăt meciului. Am intrat în ring pentru tatăl meu, pentru că la precedentele Jocuri Olimpice era pe moarte. Acestea sunt ultimele Jocuri Olimpice pentru mine şi am vrut să concurez pentru ultima dată, este ceeea ce şi-ar fi dorit şi el", povesteşte Angela Carini, pugilista italiană.

Scandal uriaş la Jocurile Olimpice 2024

Abandonul italiencei a stârnit un scandal uriaş, multe voci sugerând că pugilista algeriană ar fi bărbat. Presa internaţională scrie că sportiva suferă de o tulburare de dezvoltare sexuală, ceea ce face să aibă cromozomi de tip XY, combinație specifică bărbaților și niveluri de testosteron întâlnite în mod normal doar la sexul opus.

"Cu acel nivel de testosteron prezent în sângele pugilistei algeriene nu este o competiţie corectă, echilibrată. Eu cred că sportivii, care au, să spunem, caracteristici masculine, nu trebuie să fie primiţi în competiţiile feminine, nu pentru a discrimina pe cineva, ci pentru a proteja drepturile tutelare ale sportivelor", spune Georgia Meloni, premieru ltaliei.

JK Rowling, autoarea romanelor Harry Potter, intervine şi ea în scandal, de partea italiencei şi scrie că: "Persoanele cu o tulburare de dezvoltare sexuală nu au nicio vină pentru cum s-au născut, dar pot alege să nu trişeze, pot alege să nu ia medaliile femeilor, pot alege să nu rănească".

Reacţia lui Donald Trump

"Nu aş lăsa bărbaţi în probele pentru femei", a postat şi fostul preşedinte american, Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, opinie susţinută şi de miliardarul Elon Musk.

Comitetul Internaţional Olimpic insistă că Imane Khelif poate concura în competiţiile pentru femei, deşi la Campionatul Mondial de Box i-a fost refuzat accesul în finală pentru că avea nivelul testosteronului peste limita acceptată.

"Pugilista alegeriană s-a născut femeie, în acte a fost înregistrată femeie, a trăit ca o femeie, boxează în competiţii pentru femei şi în paşaport apare drept femeie. Nu este un caz ce implică un transgender Ştiu că nu asta întrebaţi, dar a apărut confuzia că vorbim de un bărbat care luptă cu o femeie. Ştiinţific, nu e vorba despre asta", spune Mark Adams, purtător de cuvânt CIO.

Imane Khelif intră mâine din nou în ring împotriva unei pugiliste maghiare, care spune că nu se teme de oponenta sa și că nu are nicio problemă cu identitatea de gen a acesteia. Şi taiwaneza Lin Yu-ting, participantă şi ea la Jocurile Olimpice, este acuzată că ar fi bărbat.

Pugilista română Claudia Nechita, care a boxat cu ea, a mărturisit că aceasta are o forţă specifică unui bărbat.

