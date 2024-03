După cea mai mare victorie din carieră, obţinută la TAS, Simona Halep a dezvăluit când va reveni pe teren. Prima competiţie la care va participa

De la agonie la extaz. Au fost extremele prin care a trecut Simona Halep, în ultimul an şi jumătate. După ce în 2022 sportiva a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, acum, fostul număr 1 mondial poate să joace din nou.

Simona Halep: Știam că nu am făcut nimic greşit. Ştiam că am respectat tenisul întotdeauna. Nici prin cap nu mi-a trecut să fac aşa ceva.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN sportiva a povestit despre toate acele clipe de coşmar pe care le-a trăit.

Simona Halep: A fost un moment când m-am gândit că se poate termina totul, iar patru ani ar fi însemnat enorm pentru mine, dar cea mai dureroasă parte a fost că ştiind adevărul, aveam senzaţia că că nu o să pot să dovedesc, pentru că e un sistem care parcă nu vrea să ajungă la dreptate. Să ajungă la adevăr.

Un adevăr pe care ea l-a ştiu dintotdeauna.

Simona Halep: A durut foarte tare să ştiu că sunt sigură că au rămas urme şi vor rămâne în continuare, dar repet sunt bine. Sunt liniştită. Sunt împăcată. Eu nu am făcut absolut nimic.

Deşi a crezut că este singură, în realitate Simona Halep a fost întodeauna susţinută.

Simona Halep: Nu mi-am pierdut speranţa

Simona Halep: Dar nu mi-am pierdut speranţa. Mai ales când am primit atâtea mesaje online, pe social media. Legendele acest sport Mats Wilander, Chriss Ever mi-a scris în minutul doi, în care am primit decizia. Aceste nume au fost alături de mine necondiţionat. Syna Schreiber am avut o relație deosebită cu ea. Petra Jurkova, Ashleigh Barty mi-a dat foarte multe mesaje. Chiar mi-a dat mesaj Djokovic. Mi-a dat mesaj de susţinere şi înainte şi acum.

Un tenismen despre care sportiva a avut numai cuvinte de laudă.

Simona Halep: Îl admir foarte mult pentru ceea ce este pe teren, pentru modul în care dă totul ca să câştige. Îi amir ambiţia.

Iar pentru a îşi demonstra nevinovăţia, Simona şi-a construit cea mai bună echipă de avocaţi. Iar după un an şi jumătate în care a aşteptat cu sufletul la gură decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, Simona Halep a primit răspunsul mult aşteptat.

Simona Halep: A fost foarte greu mine să accept că cineva mi-ar face rău fără niciun motiv. Adică, fără ca eu să fac ceva. Atunci am cerut echipei mele de avocaţi, să facem tot ce se poate, să vedem de unde vine această problemă. Am avut noroc că avocaţii au spus ca sunt foarte multe cazuri de contaminare la suplimente. Eram la Bucureşti, dar am hotărât să merg la părinții mei. Aşa că am mers la Constanţa şi mi-aduc aminte că era la ora şase, stăteam toţi în livingroom şi aşteptam cu sufletul la gură decizia.

Simona, gata să revină pe teren

Acum, după ce a obţinut cea mai mare victorie din cariera sa, în lupta cu TAS, Simona Halep este gata să revină pe terenul de tenis, la Miami Open.

Simona Halep: Peste două săptămâni. Cei de la Miami, în clipa în care a ieşit decizia, mi-au oferit un wild card, fără pe care eu să-l cer. Fără ca eu să cer. Fără ca eu rog pe cineva să întrebe pentru mine. Am un sparring din Portugalia care o să vina cu mine la Miami. După miami o să-mi iau timp şi o să aleg persoanele pe care le consider potrivite pentru mine. În acest moment, rezultatul nu există pentru mine. Vreau doar să resimt energia publicului. Să resimt bucuria de a fi pe teren, indiferent de rezultat. Este o bucurie să revin înapoi.

În momentul suspendării, Simona Halep era pe locul 9 în clasamentul mondial, cu 3025 de puncte. În iulie 2023 ajunsese pe 54, cu 1000 de puncte. Dacă acest punctaj ar fi "îngheţat" şi aplicat pe clasamentul la zi, Halep ar fi acum pe poziţia 69, suficientă pentru a participa pe tabloul principal la marile turnee ale lumii.

