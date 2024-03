Cum explică Simona Halep rezultatul pozitiv la Roxadustat: "A fost o neglijență şi ghinonul meu, ca să spun drept"

Sportiva a mărturisit, în interviul cu Mihai Gâdea, că scandalul de dopaj a pornit de la o neglijență din partea echipei ei - o simplă greșeală - așa cum o numește.

"A fost o neglijență şi ghinonul meu, ca să spun drept. Neglijență din partea echipei că nu au verificat aşa cum ar fi trebuit să verifice, dar este şi o întâmplare, un ghinion, că nu avea ce să caute acea substanță în acest supliment. Nu sunt expert, însă atunci când se face acest supliment este posibil să fi rămas ceva dinainte pe blender şi atunci apare contaminarea. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenție rea. A fost o simplă greșeală şi atât. Foarte mulţi sportivi au fost depistaţi pozitivi şi şi-au demonstrat nevinovăţia că au mâncat carne. De oriunde poți să iei. Este cumplit că nu ştii de unde e", a declarat Simona Halep, la postul de televiziune.

Simona Halep, șocată când a aflat problemele cu proba de sânge

Sportiva a povestit că a fost șocată să afle că proba de sânge a fost analizată în România, lângă București.

"A apărut proba de sânge. A fost ceva foarte șocant. După 6-7 luni mi-au spus că sângele meu este în neregulă când toate testele mele au fost negative. Niciodată nu a fost găsită vreo substanță în sângele meu sau ceva pozitiv. Niciodată. A fost atât de şocat că doar vorbeam cu avocații, nu mă uitam pe documente de unde au venit. Pentru mine a fost șocant că se întâmplă ceva cu sângele când totul este normal.

Am descoperit la Lousanne, în timpul procesului, când a apărut documentul, şi fratele meu mi-a spus că scrie în română. Şi când mă uit pe ecran era steagul României şi lângă era Bucureşti. Atunci am avut un moment în care efectiv nu am mai putut să zic nimic şi nu înțelegem cum e posibil că eu sunt judecată 4 ani de zile pe un document venit din România. Atunci pentru mine a fost un şoc inexplicabil. Îmi e greu şi acum să ştiu că proba din Bucureşti, când eu stau la 10 minute de laborator, a fost testată neținându-se cont de reguli. Au fost două ore şi ceva când sângele meu a stat la temperatură greșită", a explicat Simona Halep, la Antena 3 CNN.

Simona Halep, după scandalul de dopaj: "Sunt foarte dezamăgită! M-am simțit trădată!"

"Dar şi aşa proba mea se sânge a fost în valori normale şi nu a indicat nicio urmă de dopaj în sânge. Şi Tribunalul a fost surprins, iar eu mi-am exprimat dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijență, prin rea voinţă sau pur şi simplu nu respecți persoana pe care o testezi. Nu se poate întâmpla așa ceva la un nivel atât de înalt. Am fost şi sunt foarte dezamăgită şi revenind la cuvântul trădare aşa m-am simțit. După un an şi ceva acum putem să realizăm de ce am spus atunci de trădare", a mai spus Simona Halep.

Simona Halep s-a întors acasă cu planuri mari - să ajungă la Olimpiada de la Paris şi să recupereze locurile pierdute în clasamentul mondial. Sportiva vrea să joace la Miami, dar spune că încă nu este pregătită mental şi că trebuie să ia totul pas cu pas. Tenismena îşi caută şi un nou antrenor. Singurul nume pe care l-a menţionat este cel al lui Darren Cahill, australianul cu care a cucerit primul trofeu de Grand Slam pe zgura de la Roland Garros.

Pe 21 octombrie 2022 Simona Halep a anunţat public că a fost depistată cu Roxadustat

Iar după jumatate de an a fost acuzată că şi-a falsificat paşaportul biologic. Toamna trecută Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului a dat verdictul şocant - Simona rămâne suspendată pentru o perioadă de 4 ani.

Fotul antrenor al tenismenei, Patrick Muratoglu, și-a asumat o partea din vină dupa scandalul dopajului. Fosta sportivă a dat în judecată compania care a produs suplimentul contaminat și cere daune de peste 10 milioane de dolari.

