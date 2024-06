EURO 2024. BBC îşi cere scuze pentru ce s-a văzut pe post la Scoţia - Ungaria şi dă vina pe UEFA: "Am fost la fel de şocaţi ca şi voi"

BBC, care transmite meciurile din cadrul competiţiei împreună cu ITV în Anglia, utilizează pentru aceasta feed-ul UEFA şi, prin urmare, are un control limitat asupra alegerii imaginilor. După ce şi-a cerut scuze, prezentatoarea canalului a acuzat UEFA că nu şi-a respectat propriul protocol privind difuzarea unei acţiuni care implică o accidentare gravă.

Care e starea jucătorului maghiar

"Am fost la fel de şocaţi ca şi voi când au reluat acest incident", a spus ea. "Există protocoale pentru acest tip de lucru după Christian Eriksen acum trei ani şi am fost foarte surprinşi că UEFA a decis să arate această reluare lentă, motiv pentru care am tăiat la unghi larg de îndată ce am putut".

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu trei ani, mijlocaşul ofensiv danez a suferit un stop cardiac în timpul meciului cu Finlanda (1-0) la Euro 2021. Jucătorii se poziţionaseră în cerc în jurul său pentru a ascunde intervenţia serviciilor de urgenţă şi încercările de a-l resuscita.

Duminică seara, serviciile de urgenţă au întins cearşafuri în jurul zonei în care se afla jucătorul maghiar. Mai mulţi coechipieri ai acestuia, îngrijoraţi şi emoţionaţi, s-au poziţionat pentru a-şi ascunde coechipierul.

După un duel aerian şi o ciocnire cu portarul scoţian Angus Gunn, Barnabas Varga a căzut. După o intervenţie îndelungată, jucătorul a fost în cele din urmă evacuat de pe teren conştient. "Din fericire, acum putem spune că "Barni" nu mai este în pericol", a declarat antrenorul său Marco Rossi. "Probabil că va fi operat în următoarele ore, deoarece a suferit o fractură aici (arătându-i obrazul şi orbita). Dacă mergem mai departe în competiţie, bineînţeles că nu va mai face parte din echipă".

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Unde petreceţi minivacanţa de Rusalii? În ţară În străinătate Acasă, cu familia Cu prietenii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰