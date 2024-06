EURO 2024. Denis Drăguş, declaraţia serii după 0-2 cu Belgia: "Suntem OK. România trebuie să sufere până la ultimul meci, ne-am obişnuit aşa"

"Am intrat un pic mai greu în meci, am luat gol destul de repede, dar am arătat că putem şi noi să marcăm, am avut ocazii. Am întâlnit o echipă extraordinară, dar puteam să egalăm, ne-am ridicat la nivelul meciului. Vedem ce putem face la următorul meci, trebuie să mergem să ne calificăm. România trebuie să sufere până la ultimul meci, ne-am obişnuit aşa. Am încredere în echipă, e ok, am pierdut un meci, însă trebuie să ieşim din grupă. Luăm lucrurile pozitive. Fanii din tribune sunt la cu totul alt nivel, nu cred că am văzut ceva asemănător la nicio altă echipă de la EURO", a declarat Denis Drăguş.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-0, de selecţionata Belgiei, într-un meci disputat la Koln, în etapa a doua a grupei E de la Euro 2024. Ca urmare a acestui rezultat, calificarea în optimile de finală se va decide în ultima etapă a grupelor. România este lider în clasamentul grupei, dar toate cele patru echipe au câte trei puncte.

