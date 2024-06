EURO 2024. Edi Iordănescu, după 0-2 cu Belgia: "Vom răsplăti suporterii cu o calificare, vă spun sigur asta"

“Ne-am luptat, n-am cedat, am făcut tot ce am putut şi mulţumesc echipei. În repriza întâi am suferit, nu e uşor să pleci de la 1-0, în partea a doua s-au schimbat lucrurile. Tot timoul e loc de mai mult, dar echipa a dat totul şi nu pot fi supărat. Băieţii ăştia au câştigat acum cinci zile cu Ucraina şi ţin România pe primul loc, suntem la mâna noastră. M-a supărat golul de 2-0. Acum trebuie să ne recuperăm, avem o zi în minus faţă de Slovacia. E o grupă nebună, e un moment important, de răscruice pentru noi toţi. Cu Slovacia e momentul adevărului pentru absolut toată lumea. Am simţit căldura românilor, e momentul pozitivismului, momentul susţinerii acestei generaţii care îi vor răsplăti cu o calificare, vă spun sigur“, a declarat Iordănescu la Pro TV.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 2-0, de selecţionata Belgiei, într-un meci disputat la Koln, în etapa a doua a grupei E de la Euro 2024. Ca urmare a acestui rezultat, calificarea în optimile de finală se va decide în ultima etapă a grupelor. România este lider în clasamentul grupei, dar toate cele patru echipe au câte trei puncte.

În grupa E toate echipele au câte trei puncte, iar România conduce, cu golaveraj 3-2. Ultima etapă a grupelor a devenit astfel decisivă. România are nevoie de victorie sau de egal cu Slovacia, partidă care se va disputa miercuri, la Frankfurt.

