EURO 2024. Radu Drăguşin, după ce România a fost învinsă de Olanda: "Ieşim cu capul sus, conştienţi că putem mai mult"

„Sunt convins că am lăsat tot ce am avut mai bun pe teren! Din păcate Olanda s-a dovedit echipa mai bună, mai concretă, care a dominat jocul. O echipă a Olandei care poate câştiga cu uşurinţă acest campionat european. Ieşim cu capul sus, conştienţi că putem mai mult. A fost o experienţă de la care am doar de învăţat, pe care o să o port toată viaţa în inimă. Asta şi datorită atmosferei şi afecţiunii pe care am simţit-o zilele acestea din partea publicului. Aprecierea pe care publicul ne-a arătat-o este de nedescris. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul. Tot ce am făcut, am făcut şi pentru ei. Se putea mai mult, pentru că întotdeauna trebuie să vrei să faci mai mult, sa nu te obişnuieşti cu automulţumirea”, a declarat Radu Drăguşin.

Reprezentativa tricoloră, “Generaţia de Suflet” a fotbalului românesc, s-a oprit, marţi seară, în optimile de finală ale Campionatului European, fiind învinsă cu scorul de 3-0 de Ţările de Jos, la Munchen. Naţionala a ajuns în optimi după ce a câştigat grupa E.

