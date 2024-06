EURO 2024. România are lotul cu cea mai mică valoare. Albania are jucători mai valoroşi decât noi

Albania are un lot mai valoros ca România, cotat la 139 de milioane de euro, iar adversara României din grupa E, Slovacia, are un lot de 161 de milioane de euro. Belgia are un lot de 669 de milioane de euro, iar jucătorii Ucrainei sunt cotaţi la 534 milioane de euro. Lider în clasamentul valorii loturilor este Anglia, (1,69 miliarde de euro) urmată de Franţa (1,41 miliarde de euro) şi Portugalia (1,22 miliarde de euro).

Germania, Spania, Franţa şi Angllia sunt favorite să ajungă în semifinale la Euro-2024

Potrivit Observatorului European al Fotbalului (CIES), în ceea ce priveşte vârsta medie a jucătorilor din lot, România este pe locul 15, cu 27,4 ani. Cea mai în vârstă echipă este Scoţia, cu 28,8 ani, iar cea mai tânără Cehia, cu 25,8 ani. Media de înălţime a naţionalei României este 1,83,4 metri, fiind pe locul 16, la egalitate cu Elveţia şi Turcia. Echipa cu cei mai înalti jucători este Serbia (1.86 metri), iar cea cu media de înălţime cea mai mică este Spania (1,81 metri).

În ceea ce priveşte numărul de jucători din naţională care evoluează în alte campionate, Danemarca şi Albania au doar fotbalişti din străinătate. România are 73% în lot fotbalişti din alte campionate şi este pe locul 14. Naţionala cu cei mai puţin jucători proveniţi din alte campionate este Anglia, doar 8%. În baza acestor calcule, Germania, Spania, Franţa şi Angllia sunt favorite să ajungă în semifinale la Euro-2024.

Conform calculelor totale, România este cotată pe locul 21, fiind urmată de Ungaria, Albania şi Georgia. În schimb, site-ul francez RMC se întreabă: Dacă surpriza acestui Euro-2024 ar veni de la România? Românii sunt capabili de acest lucru şi au făcut deja senzaţie, terminând campania de calificare un prim loc incontestabil, în faţa Elveţiei. RMC subliniază că în 2016, tricolorii au fost foarte aproape de a surprinde Franţa în meciul de deschidere al Euro (victorie cu 2-1 pentru Les Bleus în ultimele minute).

Înainte de a lua în calcul calificarea, românii vor aborda această ediţie din 2024 cu ambiţia de a câştiga primul lor meci la Campionatul European din 2000 încoace, de la o victorie în faţa Angliei (2-3). De notat că România va aborda acest Euro cu Ianis Hagi, mijlocaş la Alavès şi fiul lui Gheorghe Hagi, idolul poporului român, subliniază sursa citată.

