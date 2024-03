Femeia care l-a acuzat pe Christian Horner de comportament nepotrivit va face apel la decizia Red Bull de a-i respinge plângerea

Femeia, pe care Red Bull a suspendat-o săptămâna trecută din funcţie, l-a acuzat pe directorul echipei de comportament inadecvat şi de control. Ea va cere celor de la Red Bull să îşi reconsidere decizia, care a fost luată după o investigaţie efectuată de un avocat. Horner, în vârstă de 50 de ani, a negat întotdeauna acuzaţiile care i se aduc.

Acuzaţiile la adresa lui Horner au ieşit la iveală la începutul lunii februarie

Acuzaţiile la adresa lui Horner au ieşit la iveală la începutul lunii februarie, dar ancheta privind comportamentul său a început cu aproape o lună înainte. Red Bull a numit un avocat extern pentru a investiga afirmaţiile. După ce raportul acestuia a fost prezentat consiliului de administraţie al companiei, acesta a decis să respingă plângerea.

Horner a declarat că este "timpul să tragem linie" în această controversă, pe fondul speculaţiilor continue privind independenţa anchetei şi motivele pentru care Red Bull a luat această decizie. Decizia reclamantului de a riposta la acţiunile Red Bull este un indiciu în plus că această controversă va continua pentru o perioadă de timp.

În cazul în care Red Bull respinge din nou cazul femeii, aceasta are opţiunea de a acţiona în justiţie atât împotriva Red Bull, cât şi împotriva lui Horner. Red Bull a refuzat să ofere mai multe detalii despre caz, invocând confidenţialitatea, şi a declarat că "nu poate comenta" motivele pentru care femeia a fost suspendată.

