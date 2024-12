Formula 1. Fraţii Charles şi Arthur Leclerc vor pilota împreună pentru Ferrari la Marele Premiu din Abu Dhabi

Charles şi Arthur Leclerc urmează să devină primii fraţi care vor pilota într-o sesiune de Formula 1 sub culorile aceleiaşi echipe, Ferrari, cu ocazia ultimului Mare Premiu al sezonului, care va avea loc în acest weekend la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, informează DPA.

Charles Leclerc este pilot principal la Ferrari, în timp ce fratele său Arthur urmează să-l înlocuiască pe spaniolul Carlos Sainz Jr în prima sesiune de antrenamente libere de la Abu Dhabi, a anunţat scuderia italiană.

Conform regulamentului, în fiecare sezon, toţi piloţii de Formula 1 trebuie lase locul la una dintre primele sesiuni de antrenamente libere unui debutat care nu a luat startul în mai mult de două Mari Premii.

Ferrari s-a bazat pe Ollie Bearman în Mexic, însă pilotul britanic a participat deja la trei Grand Prix-uri în acest an. Prin urmare, echipa italiană a trebuit să aleagă un alt pilot pentru a-şi îndeplini obligaţiile.

Articolul continuă după reclamă

După ce a concurat în Formula 2 anul trecut, încheind sezonul pe locul 15 în clasament, Arthur Leclerc a activat în 2024 ca pilot de dezvoltare pentru Ferrari.

Scuderia visează în continuare la un prim titlu la constructori după 2008, aflându-se în prezent pe locul secund în clasament, la 21 de puncte în spatele liderului McLaren.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport în AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Porsche Supercup, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveți încredere în influencerii de pe rețelele de socializare? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰