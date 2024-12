Formula 1. Sergio Perez va părăsi Red Bull la finalul sezonului. Decizia a fost luată după cursa dezastruoasă din Qatar

Perez, în vârstă de 34 de ani, ocupă locul 8 în clasamentul piloţilor înaintea ultimei etape a sezonului 2024, Marele Premiu de la Abu Dhabi, care va avea loc în acest weekend pe circuitul Yas Marina.

Mexicanul nu a obţinut nicio victorie în acest sezon şi toate cele patru clasări ale sale pe podium au fost reuşite în primele cinci curse din 2024.

Sergio Perez nu va putea fi concediat direct

Articolul continuă după reclamă

După ce a ocupat doar locul 17 în Marele Premiu al Qatarului, desfăşurat duminică, managerul echipei, Christian Horner, a discutat cu pilotul mexican despre viitorul acestuia la Red Bull. "O să-l las pe Checo să tragă propriile concluzii. Nimeni nu îl forţează într-un fel sau altul. Nu este, evident, o situaţie plăcută pentru el", a declarat Horner.

În prima parte a acestui an, Perez a semnat prelungirea contractului său cu Red Bull pentru sezonul 2025 şi nu poate fi concediat direct, potrivit ESPN. El ar putea fi mutat însă într-un rol de ambasador, dacă decide să rămână la Red Bull.

Sergio Perez, care a sosit în 2021 la echipa Red Bull, a înregistrat şase victorii şi 39 de podiumuri de la debutul său în Formula 1, în 2011. Ultimul său succes datează de la Marele Premiu al Azerbaidjanului din 2023.

Puteţi urmări sezonul de Formula 1, Formula 2 și Formula 3 pe link-urile de mai jos:

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi ales cu cine să votaţi în turul al doilea la prezidenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰