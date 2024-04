Formula 1. Inginerul şef Adrian Newey va părăsi echipa Red Bull, după o ceartă cu Christian Horner

Newey, 65 ani, cu o experienţă vastă în IndyCar şi Formula 1, colaborează cu Red Bull din 2006, iar conform site-ului specializat motorsport.com şi-a anunţat şefii că va pleca la finele sezonului actual. Un purtător de cuvânt al lui Red Bull a precizat pentru AFP că "Adrian este sub contract cel puţin până la sfârşitul lui 2025" şi echipa nu este la curent cu plecarea lui.

Newey a conceput monoposturile care au cucerit 6 titluri mondiale la constructori şi 7 titluri mondiale la piloţi

Considerat unul dintre cei mai valoroşi ingineri din F1, Newey a conceput monoposturile care au cucerit şase titluri mondiale la constructori între 2010 şi 2023 şi şapte titluri mondiale la piloţi cu Sebastian Vettel (2010-2013) şi Max Verstappen (2021-2023). Red Bull a traversat o perioadă delicată şi agitată după ce directorul Christian Horner a fost acuzat de o angajată de conduită inadecvată, acuzaţii care nu s-au adeverit deocamdată. Iniţial, angajata a fost suspendată pe 7 martie din cadrul echipei, dar a fost reintegrată apoi. BBC scrie că ea a sesizat în martie Federaţia internaţională de automobilism (FIA) de acest caz.

Scandalul nu a afectat însă perfomanţa echipei Red Bull din acest sezon, campioana strângând în clasamentul constructorilor 195 puncte faţă de 151 ale lui Ferrari după cinci curse, graţie celor patru victorii ale lui Verstappen, lider în ierarhia piloţilor (110 puncte), în faţa coechipierului său Sergio Perez (85). Conform motorsport.com, Newey ar fi primit o ofertă consistentă de la Aston Martin, în timp ce alte zvonuri îl leagă de Ferrari, după ce a fost văzut recent în apropiere de sediul scuderiei italiene de la Maranello.

