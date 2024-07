Formula 1 nu va modifica actualul sistem de punctaj din curse

Comisia Formulei 1, care include toate echipele şi părţile interesate cheie, au amânat în aprilie o decizie privind schimbarea sistemului actual de punctaj. FIA a precizat, într-un comunicat, că această comisie, prezidată de directorul executiv al Formulei 1, Stefano Domenicali, şi de directorul FIA pentru monoposturi, Nikolas Tombazis, s-a reunit din nou la Londra şi a convenit în unanimitate că nu va exista nicio modificare.

Cum funcţionează actualul sistem de punctaj

În acest sezon, după 13 din cele 24 curse ale calendarului, toate echipele au punctat, cu excepţia lui Sauber. În clasamentul constructorilor, Red Bull, Mercedes, McLaren şi Ferrari s-au detaşat de restul, urmate de un grup format din Aston Martin, a doua echipă Red Bull şi Haas.

Actualul sistem de punctaj oferă 25 de puncte învingătorului, 18 - locul doi, 15 - locul trei, până la locul zece, răsplătit cu un punct. Pe de altă parte, Comisia Formulei 1 a decis să crească greutatea minimă a monopostului şi a pilotului cu 2 kg în interesul bunăstării pilotului. Pentru presezonul 2026 s-a stabilit un număr de nouă zile de teste, repartizate în trei evenimente.

